UPS будет заряжать свои электро-фургоны индуктивной зарядкой в Детройте

Логистическая компания UPS начала тестирование беспроводной системы зарядки электромобилей, разработанной израильской компанией Electreon. Испытания проходят в Детройте, штат Мичиган, и включают интеграцию технологии в грузовик Xos Stepvan, используемый в депо UPS.

Проект получил финансирование от Michigan Mobility Funding Platform (MMFP), которая выделила $200 000. В рамках эксперимента Electreon установит стационарную систему беспроводной зарядки в депо, которая будет использоваться для пополнения энергии грузовиков в ночное время. Точные характеристики системы, включая мощность зарядных станций и их количество, пока не раскрываются.

Основная цель тестирования — оценить, насколько внедрение беспроводной зарядки поможет снизить затраты на эксплуатацию электрического автопарка UPS за счет уменьшения простоев на подзарядку.

Этот проект является продолжением инициативы Electreon в Детройте, где ранее была представлена первая в США «электрическая дорога». Такая система использует встроенные в дорожное полотно индуктивные катушки, которые позволяют заряжать электромобили во время их движения, предоставляя перспективные решения для логистики и транспорта будущего.