UPS заряджатиме свої електрофургони індуктивною зарядкою в Детройті

Логістична компанія UPS розпочала тестування бездротової системи зарядки електромобілів, розробленої ізраїльською компанією Electreon. Випробування проходять у Детройті, штат Мічиган, і включають інтеграцію технології у вантажівку Xos Stepvan, що використовується в депо UPS.

Проект отримав фінансування від Michigan Mobility Funding Platform (MMFP), яка виділила $200 000. В рамках експерименту Electreon встановить стаціонарну систему бездротової зарядки в депо, яка використовуватиметься для поповнення енергії вантажівок у нічний час. Точні характеристики системи, включаючи потужність зарядних станцій та їх кількість, поки що не розкриваються.

Основна мета тестування – оцінити, наскільки впровадження бездротової зарядки допоможе знизити витрати на експлуатацію електричного автопарку UPS за рахунок зменшення простоїв на підзарядку.

Цей проект є продовженням ініціативи Electreon у Детройті, де раніше була представлена ​​перша у США “електрична дорога”. Така система використовує вбудовані в дорожнє полотно індуктивні котушки, які дозволяють заряджати електромобілі під час їхнього руху, надаючи перспективні рішення для логістики та транспорту майбутнього.