UPS заряджатиме свої електрофургони індуктивною зарядкою в Детройті21.11.24
Логістична компанія UPS розпочала тестування бездротової системи зарядки електромобілів, розробленої ізраїльською компанією Electreon. Випробування проходять у Детройті, штат Мічиган, і включають інтеграцію технології у вантажівку Xos Stepvan, що використовується в депо UPS.
Проект отримав фінансування від Michigan Mobility Funding Platform (MMFP), яка виділила $200 000. В рамках експерименту Electreon встановить стаціонарну систему бездротової зарядки в депо, яка використовуватиметься для поповнення енергії вантажівок у нічний час. Точні характеристики системи, включаючи потужність зарядних станцій та їх кількість, поки що не розкриваються.
Основна мета тестування – оцінити, наскільки впровадження бездротової зарядки допоможе знизити витрати на експлуатацію електричного автопарку UPS за рахунок зменшення простоїв на підзарядку.
Цей проект є продовженням ініціативи Electreon у Детройті, де раніше була представлена перша у США “електрична дорога”. Така система використовує вбудовані в дорожнє полотно індуктивні котушки, які дозволяють заряджати електромобілі під час їхнього руху, надаючи перспективні рішення для логістики та транспорту майбутнього.
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UPS заряджатиме свої електрофургони індуктивною зарядкою в Детройтіавтомобіль зарядка
Основна мета тестування – оцінити, наскільки впровадження бездротової зарядки допоможе знизити витрати на експлуатацію електричного автопарку UPS за рахунок зменшення простоїв на підзарядку.
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