Умные часы Xiaomi Watch S4 Sport с AMOLED-дисплеем 1,43″, титановым корпусом и поддержкой eSIM оценили в $275

На презентации в Китае компания Xiaomi представила новые умные часы — Xiaomi Watch S4 Sport. Эти часы специально предназначены для активного использования на открытом воздухе и отличаются прочным корпусом из авиационного титана с сапфировым стеклом на передней и задней панелях.

Устройство оснащено круглым циферблатом с 1.43-дюймовой AMOLED-матрицей, которая достигает пиковой яркости 2200 нит.

Xiaomi Watch S4 Sport предлагают различные варианты ремешков, включая силиконовые, нейлоновые и титановый сплав. Они имеют водонепроницаемость 5ATM и сертификацию EN13319, что позволяет использовать их для дайвинга на глубину до 40 метров.

Часы оснащены двухчастотной системой позиционирования GNSS, поддерживают автономную навигацию, включают более 150 режимов тренировок и функцию eSIM. Они работают под управлением HyperOS и обеспечивают до 15 дней автономной работы. В устройстве установлено 32 МБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Умные часы Xiaomi Watch S4 Sport уже можно купить по таким ценам:

Xiaomi Watch S4 Sport с силиконовым ремешком — $275

Xiaomi Watch S4 Sport с нейлоновым ремешком — $275

Xiaomi Watch S4 Sport с титановым браслетом — $357