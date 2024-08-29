Умные часы Garmin Enduro 3 и Fenix 8 имеют автономность 48 часов и AMOLED-экраны29.08.24
Garmin представила свои новые умные часы Fenix 8 и Enduro 3, отличающиеся расширенными функциональными возможностями и длительным временем автономной работы. Fenix 8, начиная с цены от $1000, оснащены встроенными динамиком и микрофоном, что позволяет принимать звонки и использовать голосовые команды прямо с запястья.
Эти часы от Гармин также поддерживают общение через программу Garmin Messenger. Впервые в линейке Fenix 8 доступны версии с AMOLED-дисплеем, а также с традиционным MIP Solar дисплеем, который оснащен более мощной солнечной батареей. Варианты размеров включают 43 мм, 47 мм и 51 мм, с автономностью до 48 дней для версий с MIP Solar дисплеем.
Часы Fenix 8 также получили герметичные металлические кнопки, светодиодный фонарик и функции ЭКГ, представленные ранее в моделях Fenix 7 Pro и Epix Pro. Кроме того, они предлагают расширенные возможности для силовых тренировок, адаптированных к разным видам спорта, а также обновленный интерфейс карты и опции для дайвинга.
Garmin Enduro 3, стоимостью от $900, выделяется светодиодным фонариком и солнечной батареей, которая может продлить время автономной работы до 320 часов в режиме GPS. Часы также предлагают 90-дневную автономность благодаря солнечной батарее и включают в себя большинство обновлений, характерных для Fenix 8, таких как расширенные фитнес-функции и приложение Garmin Messenger.
Часы Garmin уже доступны для заказа: Fenix 8 — от $999,99, а Enduro 3 — за $899,99.
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