Розумний годинник Garmin Enduro 3 і Fenix ​​8 мають автономність 48 годин і AMOLED-екрани

Garmin представила свій новий розумний годинник Fenix ​​8 і Enduro 3, що відрізняється розширеними функціональними можливостями і тривалим часом автономної роботи. Fenix ​​8, починаючи з ціни від $1000, оснащені вбудованими динаміком та мікрофоном, що дозволяє приймати дзвінки та використовувати голосові команди прямо із зап’ястя.

Цей годинник від Гармін також підтримує спілкування через програму Garmin Messenger. Вперше в лінійці Fenix ​​8 доступні версії з AMOLED-дисплеєм, а також традиційним MIP Solar дисплеєм, який оснащений потужнішою сонячною батареєю. Варіанти розмірів включають 43 мм, 47 мм та 51 мм, з автономністю до 48 днів для версій з MIP Solar дисплеєм.

Годинник Fenix ​​8 також отримав герметичні металеві кнопки, світлодіодний ліхтарик та функції ЕКГ, представлені раніше в моделях Fenix ​​7 Pro та Epix Pro. Крім того, вони пропонують розширені можливості для силових тренувань, адаптованих до різних видів спорту, а також оновлений інтерфейс картки та опції для дайвінгу.

Garmin Enduro 3, вартістю від $900, виділяється світлодіодним ліхтариком та сонячною батареєю, яка може продовжити час автономної роботи до 320 годин у режимі GPS. Годинник також пропонує 90-денну автономність завдяки сонячній батареї і включає більшість оновлень, характерних для Fenix ​​8, таких як розширені фітнес-функції і додаток Garmin Messenger.

Годинник Garmin вже доступний для замовлення: Fenix ​​8 – від $999,99, а Enduro 3 – за $899,99.