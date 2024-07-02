Умные часы ASUS VivoWatch 6 оснащены AMOLED-дисплеем, датчиком ЭКГ и имеют автономность до 14 дней

Компания ASUS анонсировала новые умные часы ASUS VivoWatch 6. Устройство оснащено круглым 1.39-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass, с пиковой яркостью 350 нит.

ASUS VivoWatch 6 могут отслеживать артериальное давление, ЭКГ, качество сна, индекс релаксации, состав тела с помощью датчиков биоэлектрического сопротивления (BIA), а также пульс. Часы поддерживают мониторинг различных видов активностей и оснащены GPS. Время автономной работы устройства составляет до 14 дней на одном заряде.

Стоимость ASUS VivoWatch 6 составит $140, но дата начала продаж пока не объявлена.