Умные часы ASUS VivoWatch 6 оснащены AMOLED-дисплеем, датчиком ЭКГ и имеют автономность до 14 дней02.07.24
Компания ASUS анонсировала новые умные часы ASUS VivoWatch 6. Устройство оснащено круглым 1.39-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass, с пиковой яркостью 350 нит.
ASUS VivoWatch 6 могут отслеживать артериальное давление, ЭКГ, качество сна, индекс релаксации, состав тела с помощью датчиков биоэлектрического сопротивления (BIA), а также пульс. Часы поддерживают мониторинг различных видов активностей и оснащены GPS. Время автономной работы устройства составляет до 14 дней на одном заряде.
Стоимость ASUS VivoWatch 6 составит $140, но дата начала продаж пока не объявлена.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Умные часы ASUS VivoWatch 6 оснащены AMOLED-дисплеем, датчиком ЭКГ и имеют автономность до 14 днейASUS умные часы
ASUS анонсировала новые умные часы ASUS VivoWatch 6. Устройство оснащено круглым 1.39-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass, с пиковой яркостью 350 нит.
Steam установил новый рекорд одновременных пользователей — 37 миллионовSteam Valve
Игровой сервис Steam компании Valve установил новый рекорд посещаемости 30 июня, когда на платформе одновременно находилось почти 37 миллионов пользователей