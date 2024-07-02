Розумний годинник ASUS VivoWatch 6 оснащений AMOLED-дисплеєм, датчиком ЕКГ і має автономність до 14 днів

Компанія ASUS анонсувала новий розумний годинник ASUS VivoWatch 6. Пристрій оснащений круглим 1.39-дюймовим AMOLED-дисплеєм, захищеним склом Gorilla Glass, з піковою яскравістю 350 нит.

ASUS VivoWatch 6 можуть відстежувати артеріальний тиск, ЕКГ, якість сну, індекс релаксації, склад тіла за допомогою датчиків біоелектричного опору (BIA) та пульс. Годинник підтримує моніторинг різних видів активностей та оснащений GPS. Час автономної роботи пристрою становить до 14 днів одному заряді.

Вартість ASUS VivoWatch 6 складе $140, але дату початку продажів поки не оголошено.