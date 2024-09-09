Умные часы Amazfit GTR 4 New получили AMOLED-дисплей, поддержку звонков по Bluetooth, GPS и цену $205

Новые умные часы Amazfit GTR 4 New оснащены 1,45-дюймовым HD AMOLED-дисплеем и поддерживают более 200 настраиваемых циферблатов с функцией Always-on.

Часы предлагают более 150 спортивных режимов и автоматическое распознавание восьми видов спорта, включая интеллектуальное распознавание силовых тренировок и трансляцию спортивных данных в реальном времени.

Работая на Zepp OS 2.0, устройство поддерживает мини-приложения, имеет голосового ассистента Amazon Alexa и GPS. Они позволяют принимать звонки по Bluetooth и работают до 12 дней на одном заряде. С 2,3 ГБ встроенной памяти, часы доступны для покупки за $205.