Розумний годинник Amazfit GTR 4 New отримав AMOLED-дисплей, підтримку дзвінків по Bluetooth, GPS та ціну $20509.09.24
Новий розумний годинник Amazfit GTR 4 New оснащений 1,45-дюймовим HD AMOLED-дисплеєм і підтримує більше 200 циферблатів, що настроюються з функцією Always-on.
Годинник пропонує понад 150 спортивних режимів та автоматичне розпізнавання восьми видів спорту, включаючи інтелектуальне розпізнавання силових тренувань та трансляцію спортивних даних у реальному часі.
Працюючи на Zepp OS 2.0, пристрій підтримує міні-програми, має голосового асистента Amazon Alexa і GPS. Вони дозволяють приймати дзвінки через Bluetooth і працюють до 12 днів на одному заряді. З 2,3 ГБ вбудованої пам’яті, годинник доступний для покупки за $205.
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