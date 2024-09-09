Розумний годинник Amazfit GTR 4 New отримав AMOLED-дисплей, підтримку дзвінків по Bluetooth, GPS та ціну $205

Новий розумний годинник Amazfit GTR 4 New оснащений 1,45-дюймовим HD AMOLED-дисплеєм і підтримує більше 200 циферблатів, що настроюються з функцією Always-on.

Годинник пропонує понад 150 спортивних режимів та автоматичне розпізнавання восьми видів спорту, включаючи інтелектуальне розпізнавання силових тренувань та трансляцію спортивних даних у реальному часі.

Працюючи на Zepp OS 2.0, пристрій підтримує міні-програми, має голосового асистента Amazon Alexa і GPS. Вони дозволяють приймати дзвінки через Bluetooth і працюють до 12 днів на одному заряді. З 2,3 ГБ вбудованої пам’яті, годинник доступний для покупки за $205.