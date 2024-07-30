Умное кольцо Rollme R3 стоит $90. Кольцо Samsung стоит $400, а Oura — $30030.07.24
Кольцо Rollme R3 доступно в черном, серебристом и золотом цветах. Оно выполнено с титановым корпусом и гипоаллергенной эпоксидной смолой внутри, что обеспечивает комфорт и долговечность.
Rollme R3 оснащено датчиками для мониторинга пульса, уровня кислорода в крови и физической активности, а также отслеживает сон, включая глубокий и легкий.
Благодаря встроенному аккумулятору на 17,5 мАч, R3 может работать до 10 дней без подзарядки, а зарядный футляр продлевает время использования до 60 дней.
Кольцо также имеет водонепроницаемость до 5 АТМ, что позволяет надевать его во время плавания.
Кроме того, Rollme R3 обладает функцией управления жестами, позволяющей управлять воспроизведением музыки, фотографировать и перелистывать страницы в электронных книгах.
Купить доступное смарт кольцо Rollme R3 можно будет за $90. В сравнении с дорогими конкурентами, такими как Samsung Galaxy Ring за $400 и Oura за $300, R3 выделяется как заметно более бюджетный вариант. Выходит что проверить форм фктор и попробовать его, можно гораздо дешевле.
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