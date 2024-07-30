Розумне кільце Rollme R3 коштує $90. Обручка Samsung коштує $400, а Oura – $30030.07.24
Кільце Rollme R3 доступне в чорному, сріблястому та золотому кольорах. Воно виконане з титановим корпусом та гіпоалергенною епоксидною смолою всередині, що забезпечує комфорт та довговічність.
Rollme R3 оснащений датчиками для моніторингу пульсу, рівня кисню в крові та фізичної активності, а також відстежує сон, включаючи глибокий та легкий.
Завдяки вбудованому акумулятору на 17,5 мАг, R3 може працювати до 10 днів без підзарядки, а зарядний футляр продовжує час використання до 60 днів.
Кільце також має водонепроникність до 5 АТМ, що дозволяє вдягати його під час плавання.
Крім того, Rollme R3 має функцію керування жестами, що дозволяє керувати відтворенням музики, фотографувати та перегортати сторінки в електронних книгах.
Купити смарт кільце Rollme R3 можна буде за $90. У порівнянні з дорогими конкурентами, такими як Samsung Galaxy Ring за $400 та Oura за $300, R3 виділяється як помітно більш бюджетний варіант. Виходить, що перевірити форм фктор і спробувати його, можна набагато дешевше.
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