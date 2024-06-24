Умная настольная лампа Philips Hue Twilight стоит $279

Компания Philips анонсировала новый гаджет из линейки Hue — настольную лампу Philips Hue Twilight. Новинка отличается необычным дизайном и имеет высоту 33 см. Лампа оснащена двумя источниками света с максимальной яркостью до 1380 люмен. Устройство поддерживает интеграцию с системами умного дома от Google и Amazon.

На верхней панели лампы находятся две настраиваемые кнопки. Одна из них по умолчанию предназначена для переключения между шестью сценами освещения, а вторая активирует автоматический режим Sunset Go, который имитирует закат.

Philips Hue Twilight уже доступна для покупки по цене $279 и предлагается в двух цветах: черном и белом.