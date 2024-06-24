Умная настольная лампа Philips Hue Twilight стоит $27924.06.24
Компания Philips анонсировала новый гаджет из линейки Hue — настольную лампу Philips Hue Twilight. Новинка отличается необычным дизайном и имеет высоту 33 см. Лампа оснащена двумя источниками света с максимальной яркостью до 1380 люмен. Устройство поддерживает интеграцию с системами умного дома от Google и Amazon.
На верхней панели лампы находятся две настраиваемые кнопки. Одна из них по умолчанию предназначена для переключения между шестью сценами освещения, а вторая активирует автоматический режим Sunset Go, который имитирует закат.
Philips Hue Twilight уже доступна для покупки по цене $279 и предлагается в двух цветах: черном и белом.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Умная настольная лампа Philips Hue Twilight стоит $279Philips умный дом
Компания Philips анонсировала новый гаджет из линейки Hue — настольную лампу Philips Hue Twilight. Новинка отличается необычным дизайном и имеет высоту 33 см.
Xiaomi выпустила слуховой аппарат Zdeer с функцией измерения кровяного давления и уровня глюкозы в кровиXiaomi
Компания Xiaomi анонсировала выпуск 34-канального слухового аппарата Zdeer, предназначенного для пожилых людей. Новинка внешне напоминает беспроводные наушники и имеет удобный обод для ношения.