Розумна настільна лампа Philips Hue Twilight коштує $27924.06.24
Компанія Philips анонсувала новий гаджет з лінійки Hue – настільну лампу Philips Hue Twilight. Новинка відрізняється незвичайним дизайном та має висоту 33 см. Лампа оснащена двома джерелами світла з максимальною яскравістю до 1380 люмен. Пристрій підтримує інтеграцію із системами розумного будинку від Google та Amazon.
На верхній панелі лампи знаходяться дві кнопки, що настроюються. Одна з них призначена для перемикання між шістьма сценами освітлення, а друга активує автоматичний режим Sunset Go, який імітує захід сонця.
Philips Hue Twilight вже доступна для покупки за ціною $279 і пропонується у двох кольорах: чорному та білому.
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