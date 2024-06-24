Розумна настільна лампа Philips Hue Twilight коштує $279

Компанія Philips анонсувала новий гаджет з лінійки Hue – настільну лампу Philips Hue Twilight. Новинка відрізняється незвичайним дизайном та має висоту 33 см. Лампа оснащена двома джерелами світла з максимальною яскравістю до 1380 люмен. Пристрій підтримує інтеграцію із системами розумного будинку від Google та Amazon.

На верхній панелі лампи знаходяться дві кнопки, що настроюються. Одна з них призначена для перемикання між шістьма сценами освітлення, а друга активує автоматичний режим Sunset Go, який імітує захід сонця.

Philips Hue Twilight вже доступна для покупки за ціною $279 і пропонується у двох кольорах: чорному та білому.