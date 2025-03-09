Улучшенная версия Grand Theft Auto V получила неоднозначные отзывы09.03.25
Grand Theft Auto V Enhanced вышла на PC с улучшенной графикой, поддержкой трассировки лучей, технологий Nvidia DLSS 3 и AMD FSR 3, а также обновленным контентом для GTA Online. Улучшения коснулись освещения, эффектов огня, детализации взрывов, а улицы Лос-Сантоса стали более оживленными за счет увеличенной плотности трафика и числа прохожих. Игроки на геймпадах могут воспользоваться эффектами вибрации контроллера DualSense.
Обновление доступно бесплатно всем владельцам оригинальной версии. Однако перенос сохранений требует установки старой версии игры, что вызвало вопросы у пользователей. Также некоторые столкнулись с проблемами при переносе онлайновых данных. Для новичков действует скидка 50% на покупку новой версии в Steam до 20 марта.
Несмотря на графические улучшения, многие игроки жалуются на резкое падение производительности. Среди других претензий — отсутствие HDR, принудительное сглаживание TAA и удаление текстового чата в GTA Online. Некоторые пользователи и вовсе не могут войти в игру из-за ошибок в Social Club.
На момент запуска рейтинг игры в Steam держится ниже 50% положительных отзывов, но интерес аудитории остается высоким — пиковый онлайн Grand Theft Auto V Enhanced достиг 187 тысяч человек. При этом классическая Grand Theft Auto V Legacy продолжает удерживать более 130 тысяч игроков.
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