Поліпшена версія Grand Theft Auto V отримала неоднозначні відгуки

Grand Theft Auto V Enhanced вийшла на PC з покращеною графікою, підтримкою трасування променів, технологій Nvidia DLSS 3 та AMD FSR 3, а також оновленим контентом для GTA Online. Поліпшення торкнулися освітлення, ефектів вогню, деталізації вибухів, а вулиці Лос-Сантос стали більш жвавими за рахунок збільшеної щільності трафіку та числа перехожих. Гравці на геймпадах можуть користуватися ефектами вібрації контролера DualSense.

Оновлення доступне безкоштовно для всіх власників оригінальної версії. Однак перенесення збережень потребує встановлення старої версії гри, що викликало запитання у користувачів. Також деякі зіткнулися з проблемами під час перенесення онлайнових даних. Для новачків діє знижка 50% на покупку нової версії у Steam до 20 березня.

Незважаючи на графічні покращення, багато гравців скаржаться на різке падіння продуктивності. Серед інших претензій – відсутність HDR, примусове згладжування TAA та видалення текстового чату у GTA Online. Деякі користувачі взагалі не можуть увійти в гру через помилки в Social Club.

На момент запуску рейтинг гри в Steam тримається нижче за 50% позитивних відгуків, але інтерес аудиторії залишається високим — піковий онлайн Grand Theft Auto V Enhanced досяг 187 тисяч осіб. При цьому класична Grand Theft Auto V Legacy продовжує утримувати понад 130 тисяч гравців.