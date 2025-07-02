Украинских операторов сотовой связи обяжут бороться со спам-звонками

Министерство цифровой трансформации Украины инициировало внедрение инструментов для мобильных операторов, направленных на борьбу с телефонным спамом и агрессивной рекламой. Соответствующие положения были закреплены в постановлении, утверждённом Кабинетом министров 25 июня 2025 года.

В соответствии с новым порядком, компании, осуществляющие массовые звонки, обязаны будут заключать договор с оператором и регистрировать используемые для связи номера. В случае несоблюдения этих требований вызовы с таких номеров будут автоматически блокироваться на уровне оператора.

Планируется также, что в будущем операторы получат право блокировать номера после получения жалоб от абонентов на спам-звонки. Эта мера призвана дополнительно сократить общее количество навязчивых звонков.

Документ предусматривает и другие изменения, касающиеся правил предоставления телекоммуникационных услуг. В частности, пользователям должно быть предоставлено больше самостоятельности в управлении подключёнными сервисами. В личных кабинетах появится возможность отключать контент-услуги без необходимости обращения в службу поддержки. Помимо этого, абоненты получат доступ к более полному контролю над своими расходами.

Отдельный пункт постановления обязывает операторов указывать в договоре конкретную скорость интернет-соединения. В случае, если фактическая скорость существенно отклоняется от заявленной — например, при обещанных 100 Мбит/с пользователь получает только 40 — это будет расцениваться как нарушение условий обслуживания. При таких обстоятельствах потребители смогут подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи (НКЕК), или обратиться в суд.

Особое внимание в новых правилах уделено гражданам, находящимся в районах боевых действий. Согласно утверждённым нормам, абоненты не должны терять доступ к связи в случае временной неуплаты услуг, а их SIM-карты не подлежат блокировке по тем же причинам. Кроме того, при первом подключении к сети таким пользователям должен быть предоставлен бесплатный пакет связи.

Все нововведения, включая меры против телефонного спама, будут внедряться поэтапно, чтобы операторы имели возможность провести необходимые технические изменения и адаптацию своих систем.