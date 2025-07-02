Українських операторів стільникового зв’язку зобов’яжуть боротися зі спам-дзвінками02.07.25
Міністерство цифрової трансформації України ініціювало впровадження інструментів для мобільних операторів, спрямованих на боротьбу із телефонним спамом та агресивною рекламою. Відповідні положення були закріплені в ухвалі, затвердженій Кабінетом міністрів 25 червня 2025 року.
Відповідно до нового порядку, компанії, які здійснюють масові дзвінки, зобов’язані укладати договір з оператором і реєструвати номери, що використовуються для зв’язку. У разі недотримання цих вимог дзвінки з таких номерів автоматично блокуватимуться на рівні оператора.
Планується також, що в майбутньому оператори матимуть право блокувати номери після отримання скарг від абонентів на спам-дзвінки. Цей захід покликаний додатково скоротити загальну кількість нав’язливих дзвінків.
Документ передбачає й інші зміни щодо правил надання телекомунікаційних послуг. Зокрема, користувачам має бути надано більше самостійності в управлінні підключеними сервісами. В особистих кабінетах з’явиться можливість відключати контент-послуги без необхідності звернення до служби підтримки. Крім цього, абоненти отримають доступ до більш повного контролю за своїми витратами.
Окремий пункт постанови зобов’язує операторів зазначати у договорі конкретну швидкість інтернет-з’єднання. У разі, якщо фактична швидкість суттєво відхиляється від заявленої – наприклад, при обіцяних 100 Мбіт/с користувач отримує лише 40 – це розцінюватиметься як порушення умов обслуговування. За таких обставин споживачі матимуть змогу подати скаргу до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку (НКЕК), або звернутися до суду.
Особливу увагу у нових правилах приділено громадянам, які перебувають у районах бойових дій. Відповідно до затверджених норм, абоненти не повинні втрачати доступ до зв’язку у разі тимчасової несплати послуг, а їх SIM-картки не підлягають блокуванню з тих самих причин. Крім того, при першому підключенні до мережі таким користувачам має бути наданий безкоштовний пакет зв’язку.
Усі нововведення, включаючи заходи проти телефонного спаму, впроваджуватимуться поетапно, щоб оператори мали змогу провести необхідні технічні зміни та адаптацію своїх систем.
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Міністерство цифрової трансформації України ініціювало впровадження інструментів для мобільних операторів, спрямованих на боротьбу із телефонним спамом
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