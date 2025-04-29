Украинская военная ИТ система Delta заинтересовала одну из стран НАТО29.04.25
Ураинская военная система ситуационной осведомленности, Delta, стала предметом интереса одной из стран НАТО для военных нужд.
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью телеканалу «Армия ТВ» заявила, что Украина готовится к экспорту системы ситуационной осведомленности Delta. По информации DOU, пока не раскрывается, какая именно страна станет первым покупателем, однако известно, что она уже оказывает значительную поддержку Украине в виде поставок вооружения. Сейчас стороны работают над моделью экспорта, и после подписания межгосударственного соглашения соответствующая информация будет обнародована.
Елизавета Бойко, подполковник Центра инноваций Министерства обороны и руководительница одного из отделов разработки DELTA, отметила, что у стран-партнеров аналогичные системы начали появляться еще в 1990-х. Сегодня эти решения технически устарели, а их поддержка требует значительных ресурсов — как финансовых, так и кадровых.
По словам Бойко, в 2016 году в Украине приняли решение начать разработку системы с нуля, с опорой на современные технологии. Это позволило не только быстрее масштабировать функциональность Delta, но и обеспечить стабильный интерес со стороны международных партнеров. Она добавила, что в команде нет проблем с подбором специалистов, способных развивать и улучшать систему, создавая новые модули.
Delta представляет собой экосистему, ориентированную на нужды украинских военных. Основной ее компонент — модуль Deltamonitor, цифровая карта, отображающая в реальном времени позиции собственных и вражеских сил. Карты и отчеты доступны как в цифровом виде, так и в печатном формате — такая гибкость особенно важна для пользователей, предпочитающих работу с бумажными носителями.
Система агрегирует данные с различных сенсоров, радаров, трекеров и беспилотников. Вся информация автоматически наносится на карту. Кроме того, Delta оснащена защищённым чатом для верифицированных пользователей и платформой видеонаблюдения, которая позволяет получать трансляции с дронов и стационарных камер. Встроенный ИИ помогает идентифицировать технику противника в кадре.
По словам Бойко, некоторые из модулей, созданных украинской командой, ранее не применялись даже в странах НАТО. Причина в уникальности условий: ни одна армия ранее не вела боевые действия в таких технологических реалиях, с массовым применением дронов, требующих планирования вылетов и взаимодействия экипажей.
Для координации ударов в Delta реализован модуль TargetHub. Он позволяет обозначать цели на карте, синхронизируя действия различных подразделений. Это помогает исключить дублирование атак и даёт возможность распределять внимание между основными и второстепенными объектами.
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