Українська військова ІТ система Delta зацікавила одну із країн НАТО

Ураїнська військова система ситуаційної обізнаності, Delta, стала предметом інтересу однієї з країн НАТО для військових потреб.

Заступник міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко в інтерв’ю телеканалу “Армія ТВ” заявила, що Україна готується до експорту системи ситуаційної поінформованості Delta. За інформацією DOU, поки що не розкривається, яка саме країна стане першим покупцем, проте відомо, що вона вже надає значну підтримку Україні у вигляді постачання озброєння. Наразі сторони працюють над моделлю експорту, і після підписання міждержавної угоди відповідну інформацію буде оприлюднено.

Єлизавета Бойко, підполковник Центру інновацій Міністерства оборони та керівник одного з відділів розробки DELTA, зазначила, що у країн-партнерів аналогічні системи почали з’являтися ще в 1990-х. Сьогодні ці рішення технічно застаріли, а їхня підтримка потребує значних ресурсів — як фінансових, так і кадрових.

За словами Бойка, 2016 року в Україні ухвалили рішення розпочати розробку системи з нуля, з опорою на сучасні технології. Це дозволило не лише швидше масштабувати функціональність Delta, а й забезпечити стабільний інтерес міжнародними партнерами. Вона додала, що в команді немає проблем із підбором фахівців, здатних розвивати та покращувати систему, створюючи нові модулі.

Delta є екосистемою, орієнтованою на потреби українських військових. Основний її компонент – модуль Deltamonitor, цифрова карта, що відображає в реальному часі позиції власних та ворожих сил. Карти та звіти доступні як у цифровому вигляді, так і в друкованому форматі — така гнучкість особливо важлива для користувачів, які віддають перевагу паперовим носіям.

Система агрегує дані з різних сенсорів, радарів, трекерів та безпілотників. Вся інформація автоматично наноситься на карту. Крім того, Delta оснащена захищеним чатом для верифікованих користувачів та платформою відеоспостереження, яка дозволяє отримувати трансляції з дронів та стаціонарних камер. Вбудований ІІ допомагає ідентифікувати техніку супротивника у кадрі.

За словами Бойка, деякі із модулів, створених українською командою, раніше не застосовувалися навіть у країнах НАТО. Причина в унікальності умов: жодна армія раніше не вела бойових дій у таких технологічних реаліях, з масовим застосуванням дронів, що вимагають планування вильотів та взаємодії екіпажів.

Для координації ударів у Delta реалізовано модуль TargetHub. Він дозволяє позначати цілі на карті, синхронізуючи дії різних підрозділів. Це допомагає виключити дублювання атак і дає можливість розподіляти увагу між основними та другорядними об’єктами.