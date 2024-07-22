Украинская команда NAVI стала чемпионом мира по CS2 на Esports World Cup

Украинская киберспортивная команда NAVI (Natus Vincere) выиграла турнир Esports World Cup по игре Counter-Strike 2. В финале, который состоялся 21 июля, команда «Рожденные Побеждать» одержала победу над командой G2 со счетом 2:1 в формате bo3 (best of 3).

За свою победу NAVI получила призовые в размере $400 тыс. и 1000 Club Points. Команда G2, занявшая второе место, получила $175 тыс. и 600 Club Points, а третье место принесло команде MOUZ $85 тыс. и 275 Club Points.

Самым ценным игроком турнира был признан Валерий «b1t» Ваховский из NAVI, закончивший соревнования с рейтингом 1.33. Его лучшая карта — Nuke против FURIA на Opening Stage, где он набрал рейтинг 1.96. В других матчах с G2 и FaZe он также продемонстрировал высокий уровень игры. Эта MVP-награда стала первой в карьере для b1t.

Следующее выступление команды NAVI запланировано на турнире BLAST Premier Fall Groups 2024, который начнется для украинской команды 31 июля матчем против BIG.