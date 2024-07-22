Украинская команда NAVI стала чемпионом мира по CS2 на Esports World Cup22.07.24
Украинская киберспортивная команда NAVI (Natus Vincere) выиграла турнир Esports World Cup по игре Counter-Strike 2. В финале, который состоялся 21 июля, команда «Рожденные Побеждать» одержала победу над командой G2 со счетом 2:1 в формате bo3 (best of 3).
За свою победу NAVI получила призовые в размере $400 тыс. и 1000 Club Points. Команда G2, занявшая второе место, получила $175 тыс. и 600 Club Points, а третье место принесло команде MOUZ $85 тыс. и 275 Club Points.
Самым ценным игроком турнира был признан Валерий «b1t» Ваховский из NAVI, закончивший соревнования с рейтингом 1.33. Его лучшая карта — Nuke против FURIA на Opening Stage, где он набрал рейтинг 1.96. В других матчах с G2 и FaZe он также продемонстрировал высокий уровень игры. Эта MVP-награда стала первой в карьере для b1t.
Следующее выступление команды NAVI запланировано на турнире BLAST Premier Fall Groups 2024, который начнется для украинской команды 31 июля матчем против BIG.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Расскажем про очень «быстрый» карман-корпус Ugreen M2 CM642 для твердотельных накопителей. Вроде бы утилитарная вещь, но оказалось что весьма интересная
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Украинская команда NAVI стала чемпионом мира по CS2 на Esports World CupCounter Strike игры киберспорт
Украинская киберспортивная команда NAVI (Natus Vincere) выиграла турнир Esports World Cup по игре Counter-Strike 2.
TWS-наушники Skullcandy Dime Evo с драйверами 6 мм, поддержкой Google Fast Pair и защитой IPX4 стоят $60Bluetooth наушники
Наушники Skullcandy Dime Evo оборудованы 6-миллиметровыми динамиками, работающими в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Время автономной работы составляет до 8 часов, а зарядный кейс увеличивает этот показатель до 36 часов