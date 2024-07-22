Українська команда NAVI стала чемпіоном світу з CS2 на Esports World Cup22.07.24
Українська кіберспортивна команда NAVI (Natus Vincere) виграла турнір Esports World Cup з гри Counter-Strike 2. У фіналі, що відбувся 21 липня, команда «Народжені Перемагати» здобула перемогу над командою G2 з рахунком 2:1 у форматі bo3 (best of 3 ).
За свою перемогу NAVI отримала призові у розмірі $400 тис. та 1000 Club Points. Команда G2, що посіла друге місце, отримала $175 тис. та 600 Club Points, а третє місце принесло команді MOUZ $85 тис. та 275 Club Points.
Найціннішим гравцем турніру було визнано Валерія “b1t” Ваховського з NAVI, який закінчив змагання з рейтингом 1.33. Його найкраща карта – Nuke проти FURIA на Opening Stage, де він набрав рейтинг 1.96. В інших матчах з G2 та FaZe він також продемонстрував високий рівень гри. Ця MVP-нагорода стала першою у кар’єрі для b1t.
Наступний виступ команди NAVI запланований на турнірі BLAST Premier Fall Groups 2024, який розпочнеться для української команди 31 липня матчем проти BIG.
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