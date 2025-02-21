Украина на 71-м месте рейтинга Speedtest по скорости Интернета21.02.25
Ookla, разработчики сервиса Speedtest, опубликовали рейтинги скорости интернета в разных странах и городах, отдельно анализируя мобильные и фиксированные соединения.
Лидерами по скорости мобильного интернета стали ОАЭ, ряд богатых арабских государств, а также Болгария, Бразилия, Грузия и Южная Корея. Из стран Западной Европы в десятку попала только Дания.
Украина заняла 81-е место с показателем 42,68 Мбит/с, уступив таким странам, как Нигерия, Армения, Ливан, Лаос, Иран и Кыргызстан. Россия оказалась на 87-м месте, а США — на 14-м. Самые низкие показатели мобильного интернета зафиксированы в Беларуси, Сирии, Боливии и Эритрее.
В рейтинге городов среди украинских лидирует Харьков, занявший 101-е место со скоростью 56,75 Мбит/с, а Киев расположился на 114-й позиции.
В категории фиксированного интернета первое место занял Сингапур со средней скоростью 336,45 Мбит/с. В первой десятке также оказались Гонконг, ОАЭ, несколько европейских стран и США (7-е место, 274,16 Мбит/с). Украина заняла 71-е место со средней скоростью 84,40 Мбит/с, тогда как Россия расположилась на 67-й позиции с 90 Мбит/с. В самом конце списка оказались Эфиопия, Камерун, Афганистан, Туркменистан, Сирия и Куба, где скорость стационарного интернета составляет всего 3-4 Мбит/с.
Среди городов лидирует Абу-Даби с показателем 331,46 Мбит/с. В первой тройке также Вальпараисо (Чили) и Лион (Франция), а Пекин и Нью-Йорк демонстрируют скорость около 300 Мбит/с. В Украине зафиксированы показатели 93,73 Мбит/с в Киеве (83-е место) и 87,12 Мбит/с в Харькове (93-е место). Самый медленный фиксированный интернет — в сирийских Алеппо и Дамаске (2,26 Мбит/с), а также в столицах Кубы, Афганистана и Туркменистана.
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