Україна на 71-му місці рейтингу Speedtest за швидкістю Інтернету

Ookla, розробники сервісу Speedtest, опублікували рейтинги швидкості інтернету в різних країнах та містах, окремо аналізуючи мобільні та фіксовані з’єднання.

Лідерами за швидкістю мобільного інтернету стали ОАЕ, низка багатих арабських держав, а також Болгарія, Бразилія, Грузія та Південна Корея. З країн Західної Європи до десятки потрапила лише Данія.

Україна посіла 81-е місце з показником 42,68 Мбіт/с, поступившись таким країнам, як Нігерія, Вірменія, Ліван, Лаос, Іран та Киргизстан. Росія опинилася на 87-му місці, а США – на 14-му. Найнижчі показники мобільного інтернету зафіксовані у Білорусі, Сирії, Болівії та Еритреї.

У рейтингу міст серед українців лідирує Харків, який посів 101 місце зі швидкістю 56,75 Мбіт/с, а Київ розташувався на 114-й позиції.

У категорії фіксованого інтернету перше місце посів Сінгапур із середньою швидкістю 336,45 Мбіт/с. У першій десятці також опинилися Гонконг, ОАЕ, кілька європейських країн та США (7-е місце, 274,16 Мбіт/с). Україна посіла 71-е місце із середньою швидкістю 84,40 Мбіт/с, тоді як Росія розташувалася на 67-й позиції з 90 Мбіт/с. Наприкінці списку опинилися Ефіопія, Камерун, Афганістан, Туркменістан, Сирія та Куба, де швидкість стаціонар/4.

Серед міст лідирує Абу-Дабі з показником 331,46 Мбіт/с. У першій трійці також Вальпараїсо (Чилі) та Ліон (Франція), а Пекін та Нью-Йорк демонструють швидкість близько 300 Мбіт/с. В Україні зафіксовано показники 93,73 Мбіт/с у Києві (83-е місце) та 87,12 Мбіт/с у Харкові (93-е місце). Найповільніший фіксований інтернет — у сирійських Алеппо та Дамаску (2,26 Мбіт/с), а також у столицях Куби, Афганістану та Туркменістану.