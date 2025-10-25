Ув’язнений хакер Anonymous зламав тюремну систему і списав ув’язненим терміни

У виправній колонії Тіргу-Жіу стався безпрецедентний інцидент – ув’язнений хакер, пов’язаний із групою Anonymous, зумів зламати внутрішню комп’ютерну мережу в’язниці та змінити дані про власне покарання, а також допомогти ще 15 іншим ув’язненим.

Як це сталося

За інформацією профспілки офіцерів тюремної поліції, засуджений за кіберзлочини отримав доступ до системи IMSweb, яка містить повну базу даних про всіх ув’язнених у країні. Для цього він скористався інфокіоском у колонії та логіном одного з поліцейських, який роками не змінював пароль. Цього виявилося достатньо, щоби отримати права адміністратора.

Після цього хакер почав “виправляти” цифрову реальність: – Додавав собі “дні заробітку”, скорочуючи термін покарання; – переказував гроші між особистими рахунками ув’язнених; data-start=”969″ data-end=”972″ />— змінював записи про інтимні побачення.

Таким чином, “поліпшення умов” отримали ще 15 засуджених, до профілів яких він мав повний доступ.

Як усе з’ясувалося

Викрити схему допомогла співробітниця фінансової служби, яка зауважила, що після покупок гроші не зникали з рахунків ув’язнених. Перевірка показала, що один з них зробив онлайн-покупки на 10 тисяч леїв, але баланс залишився незмінним.

Подальше розслідування з’ясувало, що зловмисники діяли близько трьох місяців, провівши у системі понад 300 годин.

Національна пенітенціарна адміністрація заявила, що це “поодинокий випадок” і система вже ізольована для перевірки. У той же час співробітників колонії, які допустили недбалість, очікує дисциплінарне розслідування.

Системна проблема

Як виявилося, IMSweb запустили у 2023 році за європейські кошти у розмірі €1 млн. Проект має бути під наглядом фахівців з кібербезпеки, проте, за словами профспілки, його “спішно ввели в експлуатацію”, щоб не втратити фінансування. В результаті система виявилася вразливою до зла навіть зсередини в’язниці.

Скандал також оголив інші проблеми у пенітенціарній системі: у пресі з’явилися звинувачення проти керівництва Національної адміністрації у зловживаннях владою та домаганнях.

Фахівці з кібербезпеки вважають, що цей випадок може стати прецедентом – уперше румунському в’язню вдалося зламати державну систему такого рівня.