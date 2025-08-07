Уразливість Google дозволяла видаляти будь-які сторінки з пошуку. І цим скористалися

Журналіст Джек Полсон випадково зауважив, що з результатів пошуку Google зникли дві статті. У ході розслідування він виявив уразливість, яка дозволяла зловмисникам видаляти посилання з пошуку без згоди власників контенту.

Проблема була пов’язана з інструментом Google Refresh Outdated Content, який використовується для оновлення індексації сторінок. Зловмисники використовували різницю в регістрі літер URL, що викликало помилку 404 при повторному скануванні. В результаті Google видаляв не тільки сторінку з помилкою, але й усі варіанти URL-адреси, включаючи активні.

Полсон раніше публікував статтю про затримання генерального директора компанії за звинуваченням у домашньому насильстві. Ця історія згодом зникла з пошуку — за словами журналіста, саме через цю вразливість. Аналогічно постраждала стаття іншого журналіста Ахмеда Зідана.

Google підтвердив наявність проблеми і повідомив, що вже виправив її, заявивши, що інцидент торкнувся лише невеликої частини сторінок. Проте компанія не розкрила точну кількість видалених матеріалів та не надала інформації про винних.

Журналісти висловлюють невдоволення непрозорістю Google та неможливістю встановити причетних до видалення контенту.