Mazda MX-5 отримає 2,5 л двигун та механічну КПП

У компанії Mazda підтвердили намір оснастити наступне покоління родстера MX-5 новим атмосферним двигуном об’ємом 2,5 літри, зберігши при цьому механічну коробку передач. Про це повідомляє видання Road & Track із посиланням на представників автовиробника.

Як зазначив керівник дизайн-департаменту Mazda Масасі Накаяма, при розробці нової версії моделі основним пріоритетом залишається низька вага автомобіля. Цільовий показник маси не змінився – менше 1000 кілограмів у спорядженому стані. Це відповідає параметрам поточної версії 990S, що поставляється на японський ринок та оснащується 1,5-літровим мотором.

Розміри автомобіля зберігатимуться в межах, заданих четвертим поколінням MX-5 (індекс ND) – довжина не перевищить чотирьох метрів. Використання турбонаддуву, як і раніше, не планується. Головний технічний директор Mazda Рюїті Умесіта повідомив, що під капотом нової моделі з’явиться двигун Skyactiv-Z об’ємом 2,5 літри. Хоча точні параметри не уточнюються, Умесіта наголошує, що силова установка забезпечить поєднання високої потужності та хороших показників паливної ефективності.

Позиція компанії щодо трансмісії залишається незмінною — для нової MX-5 знову запропонують «механіку». Це рішення особливо важливе для шанувальників моделі, враховуючи стійку тенденцію галузі до автоматизації, викликану у тому числі новими вимогами безпеки та обов’язковим оснащенням автомобілів асистентами водія.

З урахуванням посилення екологічних норм, Mazda, найімовірніше, впровадить у нову версію родстера м’яку гібридну систему на базі 48-вольтової технології. Це може підвищити шанси появи модифікації із 2,5-літровим двигуном на європейському ринку. Зараз у країнах ЄС доступна лише версія з 1,5-літровим двигуном, тоді як на ринку США зберігається 2-літрова комплектація з двигуном Skyactiv-G.

Дебют нової генерації MX-5, як очікується, відбудеться не раніше кінця 2027 року. Саме на цей період Mazda запланувала випуск першого серійного автомобіля, оснащеного новим двигуном Skyactiv-Z – ним стане гібридний кросовер CX-5. Розробка двигуна ведеться з урахуванням екологічних стандартів Euro 7, а також норм LEV IV та Tier 4, що діють в інших регіонах.