Mazda MX-5 получит 2,5 л двигатель и механическую КПП

В компании Mazda подтвердили намерение оснастить следующее поколение родстера MX-5 новым атмосферным двигателем объёмом 2,5 литра, при этом сохранив механическую коробку передач. Об этом сообщает издание Road & Track со ссылкой на представителей автопроизводителя.

Как отметил руководитель дизайн-департамента Mazda Масаси Накаяма, при разработке новой версии модели основным приоритетом остаётся низкий вес автомобиля. Целевой показатель массы не изменился — менее 1000 килограммов в снаряжённом состоянии. Это соответствует параметрам текущей версии 990S, которая поставляется на японский рынок и оснащается 1,5-литровым мотором.

Размеры автомобиля сохранятся в пределах, заданных четвёртым поколением MX-5 (индекс ND) — длина не превысит четырёх метров. Использование турбонаддува по-прежнему не планируется. Главный технический директор Mazda Рюити Умэсита сообщил, что под капотом новой модели появится двигатель Skyactiv-Z объёмом 2,5 литра. Хотя точные параметры не уточняются, Умэсита подчёркивает, что силовая установка обеспечит сочетание высокой мощности и хороших показателей топливной эффективности.

Позиция компании по поводу трансмиссии остаётся неизменной — для новой MX-5 вновь предложат «механику». Это решение особенно важно для поклонников модели, учитывая устойчивую тенденцию отрасли к автоматизации, вызванную в том числе новыми требованиями по безопасности и обязательным оснащением автомобилей ассистентами водителя.

С учётом ужесточения экологических норм, Mazda, вероятнее всего, внедрит в новую версию родстера мягкую гибридную систему на базе 48-вольтовой технологии. Это может повысить шансы появления модификации с 2,5-литровым двигателем на европейском рынке. В настоящий момент в странах ЕС доступна лишь версия с 1,5-литровым мотором, тогда как на рынке США сохраняется 2-литровая комплектация с двигателем Skyactiv-G.

Дебют новой генерации MX-5, как ожидается, состоится не ранее конца 2027 года. Именно на этот период Mazda запланировала выпуск первого серийного автомобиля, оснащённого новым мотором Skyactiv-Z — им станет гибридный кроссовер CX-5. Разработка двигателя ведётся с учётом экологических стандартов Euro 7, а также норм LEV IV и Tier 4, действующих в других регионах.