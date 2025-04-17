Mazda MX-5 получит 2,5 л двигатель и механическую КПП17.04.25
В компании Mazda подтвердили намерение оснастить следующее поколение родстера MX-5 новым атмосферным двигателем объёмом 2,5 литра, при этом сохранив механическую коробку передач. Об этом сообщает издание Road & Track со ссылкой на представителей автопроизводителя.
Как отметил руководитель дизайн-департамента Mazda Масаси Накаяма, при разработке новой версии модели основным приоритетом остаётся низкий вес автомобиля. Целевой показатель массы не изменился — менее 1000 килограммов в снаряжённом состоянии. Это соответствует параметрам текущей версии 990S, которая поставляется на японский рынок и оснащается 1,5-литровым мотором.
Размеры автомобиля сохранятся в пределах, заданных четвёртым поколением MX-5 (индекс ND) — длина не превысит четырёх метров. Использование турбонаддува по-прежнему не планируется. Главный технический директор Mazda Рюити Умэсита сообщил, что под капотом новой модели появится двигатель Skyactiv-Z объёмом 2,5 литра. Хотя точные параметры не уточняются, Умэсита подчёркивает, что силовая установка обеспечит сочетание высокой мощности и хороших показателей топливной эффективности.
Позиция компании по поводу трансмиссии остаётся неизменной — для новой MX-5 вновь предложат «механику». Это решение особенно важно для поклонников модели, учитывая устойчивую тенденцию отрасли к автоматизации, вызванную в том числе новыми требованиями по безопасности и обязательным оснащением автомобилей ассистентами водителя.
С учётом ужесточения экологических норм, Mazda, вероятнее всего, внедрит в новую версию родстера мягкую гибридную систему на базе 48-вольтовой технологии. Это может повысить шансы появления модификации с 2,5-литровым двигателем на европейском рынке. В настоящий момент в странах ЕС доступна лишь версия с 1,5-литровым мотором, тогда как на рынке США сохраняется 2-литровая комплектация с двигателем Skyactiv-G.
Дебют новой генерации MX-5, как ожидается, состоится не ранее конца 2027 года. Именно на этот период Mazda запланировала выпуск первого серийного автомобиля, оснащённого новым мотором Skyactiv-Z — им станет гибридный кроссовер CX-5. Разработка двигателя ведётся с учётом экологических стандартов Euro 7, а также норм LEV IV и Tier 4, действующих в других регионах.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Mazda MX-5 получит 2,5 л двигатель и механическую КПП автомобиль
Mazda подтвердила намерение оснастить следующее поколение родстера MX-5 новым атмосферным двигателем объёмом 2,5 литра, при этом сохранив механическую коробку передач
Система искусственного интеллекта Palantir приняли на вооружение в НАТО война искусственный интеллект
Технология ИИ, лежащая в основе новой платформы, базируется на проекте Maven, ранее реализованном Palantir для нужд Пентагона
Mazda MX-5 получит 2,5 л двигатель и механическую КПП
Anker Zolo — недорогая беспроводная зарядка с магнитным креплением
Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti — официально представлены. Цены от $299 и $379
Oppo Pad 4 Pro — первый планшет с чипом Snapdragon 8 Extreme Edition
Смартфоны Redmi Note 14 Pro, Poco M5s, Poco X7 Pro, Poco X6 Pro предлагаются со скидками
Asus ROG Strix SCAR 2025 — представлены первые в Украине игровые ноутбуки с GeForce RTX 5090
YouTube будет создавать бесплатную фоновую музыку с помощью искусственного интеллекта
Тарифы Трампа не будут распространятся на смартфоны и компьютеры