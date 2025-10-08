Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity08.10.25
У ігровому рушії Unity виявили критичну вразливість, яка залишалася непоміченою більше 10 років і торкнулася всіх версій починаючи з Unity 2017.1 і до нової Unity 6. Через проблеми десятки ігор тимчасово зникли зі Steam, серед них Fallout Shelter, Grounded 2, Penti движках, де використовувалися допоміжні модулі Unity (наприклад, цифрові артбуки або companion-додатки).
За даними Unity, вразливість у компоненті Runtime може дозволити зловмисникам завантажувати шкідливі файли або отримувати доступ до локальних даних користувача. Під загрозою опинилися Windows, MacOS, Linux та Android. Небезпека є особливо великою, якщо гра запускається з правами адміністратора.
Розробники почали оперативно прибирати ігри зі Steam, доки не будуть випущені виправлення. Першою відреагувала Obsidian Entertainment, знявши Grounded 2, Pentiment, Avowed та Pillars of Eternity.
Несподівано проблема торкнулася навіть ігор на Unreal Engine: наприклад, у Avowed постраждав артбук, а Starfield і Oblivion Remastered — додаткові програми, створені на Unity.
У списку “небезпечних” ігор:
- Fallout Shelter
- Wasteland Remastered
- Wasteland 3
- Pillars of Eternity 2: Deadfire
- The Elder Scrolls: Blades
- The Elder Scrolls: Castles
- Hearthstone
- Warcraft Rumble та інші.
Деякі тайтли вже отримали оновлення (Marvel Snap, No Rest for the Wicked, Ingress, Fate/Grand Order, Persona 5: The Phantom X, Overcooked! 2). Частину інди-команд випустили патчі під позначкою Unity security update.
Unity стверджує, що реальних атак поки що не зафіксовано, але радить користувачам бути обережними і при необхідності тимчасово видаляти вразливі ігри до виходу оновлень безпеки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity Steam ігри хакер
В ігровому движку Unity виявили критичну вразливість, яка залишалася непоміченою понад 10 років і торкнулася всіх версій починаючи з Unity 2017.1 і до найновішої Unity 6
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд. банк події в Україні фінанси
Український IT-холдинг Fintech-IT Group, який розробляє програмне забезпечення для monobank, офіційно став першим fintech-«єдинорогом» в Україні.
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень
Вартість Біткоїна перевалила за $125 000
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів
Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць
Електровелосипед Audi eMTB 2.0 коштує $5850
У США створили біороботи з людських клітин