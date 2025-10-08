Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity

У ігровому рушії Unity виявили критичну вразливість, яка залишалася непоміченою більше 10 років і торкнулася всіх версій починаючи з Unity 2017.1 і до нової Unity 6. Через проблеми десятки ігор тимчасово зникли зі Steam, серед них Fallout Shelter, Grounded 2, Penti движках, де використовувалися допоміжні модулі Unity (наприклад, цифрові артбуки або companion-додатки).

За даними Unity, вразливість у компоненті Runtime може дозволити зловмисникам завантажувати шкідливі файли або отримувати доступ до локальних даних користувача. Під загрозою опинилися Windows, MacOS, Linux та Android. Небезпека є особливо великою, якщо гра запускається з правами адміністратора.

Розробники почали оперативно прибирати ігри зі Steam, доки не будуть випущені виправлення. Першою відреагувала Obsidian Entertainment, знявши Grounded 2, Pentiment, Avowed та Pillars of Eternity.

Несподівано проблема торкнулася навіть ігор на Unreal Engine: наприклад, у Avowed постраждав артбук, а Starfield і Oblivion Remastered — додаткові програми, створені на Unity.

У списку “небезпечних” ігор:

Fallout Shelter

Wasteland Remastered

Wasteland 3

Pillars of Eternity 2: Deadfire

The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls: Castles

Hearthstone

Warcraft Rumble та інші.

Деякі тайтли вже отримали оновлення (Marvel Snap, No Rest for the Wicked, Ingress, Fate/Grand Order, Persona 5: The Phantom X, Overcooked! 2). Частину інди-команд випустили патчі під позначкою Unity security update.

Unity стверджує, що реальних атак поки що не зафіксовано, але радить користувачам бути обережними і при необхідності тимчасово видаляти вразливі ігри до виходу оновлень безпеки.