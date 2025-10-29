Бюджетні роботи пилососи відправляють детальні 3D-карти квартир та будинків на сервери до Китаю29.10.25
Програміст виявив, що його робот-пилосос iLife A11 вартістю близько 300 доларів регулярно надсилав виробнику в Китаї дані про житло власника, включаючи деталізовану тривимірну карту приміщень, не вимагаючи на це згоди.
Автор блогу Small World Харишанкар Нараянан розповів, що користувався пристроєм близько року, перш ніж вирішив вивчити його внутрішні процеси та мережеву активність. За його словами, підозрілість у питаннях безпеки допомагала йому раніше перевіряти роботу інших домашніх гаджетів, і цього разу він вирішив застосувати той самий підхід.
Майже одразу після початку моніторингу мережі він помітив постійну передачу даних на віддалені сервери, розташовані в Китаї, де знаходиться компанія-виробник iLife A11. Програміст стверджує, що робот-пилосос регулярно відправляв журнали роботи та телеметрію, на збір яких він ніколи не давав дозволу. У цей момент Нараянан спробував припинити комунікацію пристрою із серверами.
Після блокування передачі робот-пилосос продовжував працювати лише кілька днів і потім повністю зупинився. У сервісному центрі інженеру повідомили, що з технікою все гаразд і повернули її власнику. Проте після кількох запусків ситуація повторилася. Пізніше ремонт було відхилено, оскільки термін гарантії несподівано завершився.
Так домашній помічник за 300 доларів фактично перетворився на марну річ на полиці.
Нараянан вирішив провести повноцінне дослідження пристрою. Він зайнявся його реверс-інжинірингом, включаючи вивчення плати та тестування датчиків. У процесі з’ясувалося ще одна обставина, яку описав розробник як тривожне. Інтерфейс Android Debug Bridge, який використовується для встановлення та налагодження програмного забезпечення, виявився відкритим для зовнішнього підключення без жодних обмежень.
За словами програміста, отримати повний root-доступ до системи вдалося за лічені секунди без використання експлойтів або спроб злому.
Після підключення до роботи-пилососа з комп’ютера стало зрозуміло, що програмне забезпечення пристрою працює на базі Google Cartographer – рішення з відкритим вихідним кодом, що створює тривимірні карти приміщень та відправляє їх на сервери в Китаї. Крім того, він виявив рядок коду з тимчасовою позначкою, що збіглася з моментом відключення пристрою, що змусило запідозрити віддалене втручання.
Власник робота переконаний: подібні системи можуть застосовуватися в багатьох інших «розумних» пристроїв, які продовжують збирати та відправляти дані, залишаючись непоміченими користувачами.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Бюджетні роботи пилососи відправляють детальні 3D-карти квартир та будинків на сервери до Китаю робот
Наприклад, робот-пилосос iLife A11 вартістю близько 300 доларів регулярно відправляв виробнику в Китаї дані про житло власника, включаючи деталізовану тривимірну карту.
Домен Twitter.com йде у небуття. Замість нього залишиться лише х.com Twitter (X) соціальні мережі
Соціальна платформа X, раніше відома як Twitter, офіційно переходить на новий домен та поступово відмовляється від twitter.com
Бюджетні роботи пилососи відправляють детальні 3D-карти квартир та будинків на сервери до Китаю
Домен Twitter.com йде у небуття. Замість нього залишиться лише х.com
Китай представив свій аналог прошивки UBIOS для заміни UEFI
Телевізори Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 та Redmi TV X 98 підтримують частоту 144 Гц
Гра Fallout 4 Anniversary Edition – перевидання до 10-річчя гри
Київстар досяг капіталізації $3 млрд після виходу на Nasdaq
Штучний інтелект обробляє 85% запитів в підтримку Дії
JEDEC розробила новий стандарт оперативної пам’яті SOCAMM2: LPDDR5X із 9,6 Гбіт/с на контакт