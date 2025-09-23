Asus ProArt Cinema PQ09U – 4K Micro LED монітор діагоналлю 162″!23.09.25
Asus розширила серію професійних дисплеїв та представила ProArt Cinema PQ09U – величезний монітор діагоналлю 162 дюйми з роздільною здатністю 4K, створений на базі технології Micro LED. На відміну від телевізорів подібних розмірів, модель позиціонується саме як монітор для студій, кінотеатрів, виставкових просторів та креативних агентств.
Вперше новинку показали на виставці NAB Show 2025, де вона викликала велику цікавість у фахівців. Завдяки кроку пікселя всього 0,93 мм, зображення залишається чітким навіть при близькому розгляді, що особливо важливо для завдань корекції кольорів, монтажу і професійних презентацій.
Asus ProArt Cinema PQ09U підтримує HDR, має яскравість до 1200 нит, контрастність 1 000 000:1 і охоплення 97% DCI-P3, забезпечуючи максимально точну передачу кольору. Для роботи з важкими проектами передбачені вбудовані модулі Wi-Fi 7 та 10GbE Ethernet, а наявність NPU та AI GPU прискорює процеси, пов’язані з використанням штучного інтелекту.
