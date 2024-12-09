Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001): лід та потужність

Компанія Acer випустила новий модуль ігрового ноутбука в білому кольорі. Він відрізняється порівняльною компактністю, швидкою матрицею екрану та процесором із відеокартою, які дозволять отримати гідну продуктивність завдяки оптимізації алгоритмами штучного інтелекту.

Дизайн та компонування

Acer Nitro V 14 ANV14-61 можна назвати елегантним незважаючи на його ігрову приналежність. просунутий масив мікрофонів над дисплеєм та різноманітність інтерфейсів для підключення пристроїв.

Пластиковий корпус має прикраси практично на кожній площині. На кришці бачимо логотип серії Нітро у хамелеоподібному забарвленні. Він гарно переливається на світлі, підкреслюючи білий колір.

Такий логотип є і біля клавіатури у нижньому правому кутку під нею. Над кнопками зроблено низку отворів для повітря. На днищі розташовані два динаміки, рознесені по скошених гранях. Звук відбивається від поверхні. У них гарний гучний і досить якісний для ноутів звук.

Торець біля тачпада має масивний виріз, що дозволяє зручно розкривати кришку однією рукою. Стане в нагоді, коли пристроєм користуєшся на ходу, утримуючи на вазі, наприклад. Рамки навколо дисплея тонкі, верхня і нижня мають по парі простовок, щоб матриця не торкалася клавіатури в закритому стані. Хоча гнеться кришка помітно, що при певному тиску все ж таки може призвести до появи слідів кнопок на поверхні екрана.

Цікаво, що днище корпусу з дизайнерської точки зору дуже різноманітне. Сама панель має рельєфні відбитки у яких вгадується форма дискретної відеокарти. Крім технічних наклейок, тут також є логотип цієї серії ноутбуків. Кулер охолодження має підсвічування. Чотири досить високі ніжки сприятливо позначаються на охолодженні та циркуляції повітря. Задня грань має два великі дифузори з декоративними сітками. Але наскрізний лише один – у половині де, власне, і встановлений вентилятор.

Загалом ноутбук Acer Nitro V 14 ANV14-61 сподобається тим, хто хоче отримати пристрій компактних габаритів, не позбавляючись при цьому швидкої матриці і потужніших комплектуючих. Якщо геймерські форми не бентежать – девайс безперечно можна назвати красивим.

Ергономіка Acer Nitro V 14 ANV14-61

Клавіатура без цифрового блоку, але без урізаних за розміром клавіш. Підсвічування лише одного відтінку – світло-блакитного. Всі кнопки літер квадратної форми та достатнього розміру для зручного набору текстів.

Шифти, бекспейс, ентер – середніх розмірів, але більш ніж досить великі для цього форм-фактора. Кнопка живлення вписана у поле клавіатури – у правий верхній кут. Під нею – кнопка запуску утиліти Nitro Sense.

А ось окремою кнопкою перемикаються режими продуктивності. Вона встановлена ​​в ряді решіток над клавіатурою – довгаста і окремим підсвічуванням. Чому б не зробити її кнопкою ввімкнення пристрою? Дещо дивне рішення.

У світлі буму на ШІ знаходимо кнопку запуску Microsoft Copilot. Софтова корпорація обіцяла, що її можна буде призначати на інші команди. Так і є, правда, вибір поки невеликий – можна запустити пошук або офісний пакет програм.

Рознімання розосереджені на бічних гранях. На одній – роз’єм живлення, HDMI, USB Type-A та USB Type-C. З іншого боку – замок Кенсінгтона, USB Type-A, аудіо-роз’єм, слот для карт пам’яті MicroSD та два світлодіоди індикації.

На задню грань нічого не переносили, хоча простір посередині дифузорів там залишено. Його використання ми зустрічали в інших моделях ноутбуків компанії.

Над екраном встановлено веб-камера та масив мікрофонів. Вони адаптовані для спілкування онлайн, ведення трансляцій та роботи голосом загалом. Фірмова технологія Purifiedvoice займається тим, що відсіює сторонні шуми навколо спікера і відрізає ті, що може від голосу співрозмовника по той бік екрану.

Оснащення

Встановлений AMD Ryzen 7 8845HS – чіп сімейства Hawk Point, який оснащений 8 ядрами та підтримує 16 потоків завдяки підтримці SMT. Проц працює на частоті до 5,1 ГГц. APU не тільки має всі можливості архітектури Zen 4, але може похвалитися технологією Ryzen AI другого покоління. Процесор працює на максимально можливому для нього TDP – 54 Вт. Як інтегрований обробник відео в ньому встановлений Radeon 780M.

AMD 8845HS має 16 МБ кеша L3 та контролер оперативної пам’яті частотою аж до LPDDR5x-7500 та до DDR5-5600. Швидкість PCI-Express обмежена на доріжку 1,97 ГБ/с, що відповідає специфікації 4.0. У нашому випадку встановлено 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600.

Nvidia GeForce RTX 4050 заснований на чіпі AD107 та використовує архітектуру Ada Lovelace. Вона дає 2560 шейдерів та використовує 6 ГБ виділеної графічної пам’яті GDDR6 з тактовою частотою 16 Гбіт/с (ефективна) та 96-бітною шиною пам’яті. Продуктивність, як завжди, сильно залежить від ноутбука та налаштувань TDP. В даному випадку він максимально можливий – 115 Вт. Вона найбільше підходить для ігор з роздільною здатністю 1920×1080 при високих налаштуваннях, але звичайно ж із застереженням на оптимізованість гри.

Він впорається з рендером відео-проектів та фото. У плані ігор, то чіп дозволить грати в більшість ігор у роздільній здатності 1080p на середніх налаштуваннях графіки. Не грааль, але з огляду на компактність пристрою в цілому – це хороша підмога. Хоча ми б висловили суперечливе твердження, що Acer Nitro V 14 ANV14-61 більш зручний для роботи, ніж ігор. Для зберігання даних встановлено SSD об’ємом 2 ТБ. Разом із достатньою кількістю оперативної пам’яті ця істотна перевага враховуючи порівняльну доступність ноутбука.

Враження

Acer Nitro V 14 ANV14-61 можна назвати елегантним, незважаючи на його ігрову приналежність. Він невеликий в цілому, має помітну товщину для ефективного охолодження компонентів. Білий колір та дизайнерські акценти загалом створюють класний образ пристрою. Корпус не маркий, а для цієї моделі випускається виключно в білому кольорі.

Невеликий екран із швидкою матрицею зробить комфортною роботу та ігри, за тих показників, які витягне залізо так точно. Процесор AMD Ryzen 7 8845HS подолає рендер медіа і дозволить грати на середніх налаштуваннях графіки. Ми б висловили суперечливе твердження, що Acer Nitro V 14 ANV14-61 більш зручний для роботи, ніж ігор.

У найдорожчій комплектації пристрій обійдеться приблизно $1600, а мінімальної $1300 в офіційних магазинах. Усі коментарі щодо націнки від офіційних дистриб’юторів залишайте у коментарях звичайно, ми обов’язково їх розглянемо. А потім не забувайте про офіційну гарантію і можливість не ламати голову де полагодити відео-або материнську плату. Хоча такі випадки поодинокі, спати спокійно в наш час – розкіш.

Характеристики ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001)

Дисплей: 14,5”, 2560×1600 (16:10), 120 Гц, 0,2 мс Процесор: AMD Ryzen 8845HS (8 ядер, 16 потоків), 5,1 ГГц, 54 Вт Відеоадаптер: Nvidia GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6, 2455 МГц, 35 Вт Оперативна пам’ять: 32 ГБ DDR5-5600 Накопичувач: 2048 ГБ SSD, Samsung, PCIe 4.0 NVMe M.2 Роз’єми: 2×USB 3.2 Gen 2

1-USB Type-C port (Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C)

1× HDMI 2.1

1× комбінований аудіо 3,5 мм Веб-камера/ІК датчик/мікрофон/LAN: 1080p/так/так/ні Зчитувач карток пам’яті: MicroSD Дактилоскопічний сенсор: ні Комунікації: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3 Підсвічування клавіатури: так Звук: динаміки 2×2 Вт Акумулятор: 76 Вт·год, Li-Ion (4-cell) Додатково: Підсвічування клавіатури, логотип на кришці Операційна система: Windows 11 Pro Габарити: 324,12×255,35×20,9 мм Вага: 1,7 кг Постачальник: Представництво компанії Acer в Україні Ціна: орієнтовно $1600

Оцінка:

+ компактність/продуктивність

+ дизайн

+ Ергономіка

+ кард-рідер

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Михайло Чорновий

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