Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001): лед и мощность

Компания Acer выпустила новую модуль игрового ноутбука в белом цвете. Он отличается сравнительной компактностью, быстрой матрицей экрана и процессором с видеокартой, которые позволят получить достойную производительность благодаря оптимизации алгоритмами искусственного интеллекта.

Дизайн и компоновка

Acer Nitro V 14 ANV14-61 можно назвать элегантным несмотря на его игровую принадлежность. Это младшая модель линейки с 14-дюймовым экраном, такой мы чаще встречаем в ультра-компактных ноутбуках. Несмотря на малые габариты у него удобно скомпонованная клавиатура, среднего размера тачпад, продвинутый массив микрофонов над дисплеем и разнообразие интерфейсов для подключения устройств.

Пластиковый корпус имеет украшения практически на каждой плоскости. На крышке видим логотип серии Нитро в хамелеонобразном окрасе. Он красиво переливается на свету, подчеркивая белый цвет.

Такой логотип есть и возле клавиатуры в правом нижнем углу под ней. Над кнопками сделан ряд отверстий для воздуха. На днище расположены два динамика, разнесенных по скошенным граням. Звук отражается от поверхности. У них хороший громкий и в достаточно качественный для ноутов звук.

Торец возле тачпада имеет массивный вырез, который позволяет удобно раскрывать крышку одной рукой. Пригодится, когда устройством пользуешься на ходу, удерживая на весу, например. Рамки вокруг дисплея тонкие, верхняя и нижняя имеют по паре проставок чтобы матрица не касалась клавиатуры в закрытом состоянии. Хотя гнется крышка заметно, что при определенном давлении все же может привести к появлению следов кнопок на поверхности экрана.

Любопытно что днище корпуса с дизайнерской точки зрения очень разнообразно. Сама панель имеет рельефные оттиски в которых угадывается форма дискретной видеокарты. Кроме технических наклеек здесь также есть логотип этой серии ноутбуков. Кулер охлаждения имеет подсветку. Четыре довольно высокие ножки благоприятно сказываются на охлаждении и циркуляции воздуха. Задняя грань имеет два больших дифузора с декоративными сетками. Но сквозной лишь один – в половине где собственно и установлен вентилятор.

В целом, ноутбук Acer Nitro V 14 ANV14-61 понравится тем, кто хочет получить устройство компактных габаритов, не лишаясь при этом быстрой матрицы и более мощных комплектующих. Если геймерские формы не смущают – девайс определённо можно назвать красивым.

Эргономика Acer Nitro V 14 ANV14-61

Клавиатура без цифрового блока, но практически без урезанных по размеру клавиш. Подсветка лишь одного оттенка – светло-голубого. Все кнопки литер квадратной формы и достаточного размера для удобного набора текстов.

Шифты, бекспейс, ентер – средних размеров, но более чем достаточно большие для этого форм-фактора. Кнопка питания вписана в поле клавиатуры – в правый верхний угол. Под ней – кнопка запуска утилиты Nitro Sense.

А вот отдельной клавишей переключаются режимы производительности. Она установлена в ряду решеток над клавиатурой – продолговатая и отдельной подсветкой. Почему бы не сделать ее кнопкой включения устройства? Несколько странное решение.

В свете бума на ИИ находим здесь кнопку запуска Microsoft Copilot. Софтовая корпорация обещала, что ее можно будет переназначать на другие команды. Так и есть, правда выбор пока невелик – можно запустить поиск или офисный пакет программ.

Разъемы рассредоточены на боковых гранях. На одной – разъем питания, HDMI, USB Type-A и USB Type-C. С другой – замок Кенсингтона, USB Type-A, аудио-разъем, слот для карт памяти MicroSD и два светодиода индикации.

На заднюю грань ничего не переносили, хотя пространство посередине диффузоров там оставлено. Его использование мы встречали в других моделях ноутбуков компании.

Над экраном установлены веб-камера и массив микрофонов. Они адаптированы для общения онлайн, ведения трансляций и работы голосом в целом. Фирменная технология Purifiedvoice занимается тем что отсеивает сторонние шумы вокруг спикера и отрезает те что может от голоса собеседника по ту сторону экрана.

Оснащение

Установленный AMD Ryzen 7 8845HS — чип семейства Hawk Point, который оснащен 8 ядрами и поддерживает 16 потоков благодаря поддержке SMT. Проц работает на частоте до 5,1 ГГц. APU не только имеет все возможности архитектуры Zen 4, но и может похвастаться технологией Ryzen AI второго поколения. Процессор работает на максимально возможно для него TDP – 54 Вт. В качестве интегрированного обработчика видео в нем установлен Radeon 780M.

AMD 8845HS имеет 16 МБ кэша L3 и контроллер оперативной памяти частотой вплоть до LPDDR5x-7500 и до DDR5-5600. Скорость PCI-Express ограничена 1,97 ГБ/с на дорожку, что соответствует спецификации 4.0. В нашем случае установлены 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600.

Nvidia GeForce RTX 4050 основан на чипе AD107 и использует архитектуру Ada Lovelace. Она дает 2560 шейдеров и использует 6 ГБ выделенной графической памяти GDDR6 с тактовой частотой 16 Гбит/с (эффективная) и 96-битной шиной памяти. Производительность как всегда сильно зависит от ноутбука и настроек TDP. В данном случае он максимально возможный — 115 Вт. Она всего подходит для игр с разрешением 1920×1080 при высоких настройках, но конечно же с оговоркой на оптимизированность игры.

Он справится с рендером видео-проектов и фото. В плане игр, то чип позволит играть в большинство игр в разрешении 1080p на средних настройках графики. Не грааль, но учитывая компактность устройства в целом – это хорошее подспорье. Хотя мы бы высказали противоречивое утверждение что Acer Nitro V 14 ANV14-61 более удобен для работы, чем игр. Для хранения данных установлен SSD объемом 2 ТБ. Вместе с достаточным количеством оперативной памяти это существенное преимущество учитывая сравнительную доступность ноутбука.

Впечатления

Acer Nitro V 14 ANV14-61 можно назвать элегантным несмотря на его игровую принадлежность. Он небольшой в целом, имеет заметную толщину в угоду эффективному охлаждению компонентов. Белый цвет и дизайнерские акценты в целом создают классный образ устройства. Корпус не маркий, а для этой модели выпускается исключительно в белой расцветке.

Небольшой экран с быстрой матрицей сделает комфортной работу и игры, при тех показателях, которые вытянет железо так точно. Процессор AMD Ryzen 7 8845HS справится с рендером медиа и позволит играть на средних настройках графики. Мы бы высказали противоречивое утверждение что Acer Nitro V 14 ANV14-61 более удобен для работы, чем игр.

В самой дорогой комплектации устройство обойдется примерно в $1600, а минимальной $1300 в официальных магазинах. Все комментарии касательно наценки от официальных дистрибуторов оставляйте в комментариях конечно, мы обязательно их рассмотрим. А затем не забывайте про официальную гарантию и возможность не ломать голову где починить видео- или материнскую плату. Хотя такие случаи единично, спать спокойно в наше время – роскошь.

Характеристики ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001)

Дисплей: 14,5”, 2560×1600 (16:10), 120 Гц, 0,2 мс Процесор: AMD Ryzen 8845HS (8 ядер, 16 потоков), 5,1 ГГц, 54 Вт Відеоадаптер: Nvidia GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6, 2455 МГц, 35 Вт Оперативная память: 32 ГБ DDR5-5600 Накопитель: 2048 ГБ SSD, Samsung, PCIe 4.0 NVMe M.2 Разъемы: 2×USB 3.2 Gen 2

1×USB Type-C port (Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C)

1× HDMI 2.1

1× комбинированный аудио 3,5 мм Веб-камера/ИК датчик/микрофон/LAN: 1080p/да/да/нет Считыватель карт памяти: MicroSD Дактилоскопический сенсор: нет Коммуникации: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3 Подсветка клавиатуры: да Звук: динамики 2×2 Вт Аккумулятор: 76 Вт·ч, Li-Ion (4-cell) Дополнительно: Подсветка клавиатуры, лого на крышке Операционная система: Windows 11 Pro Габариты: 324,12×255,35×20,9 мм Вес: 1,7 кг Поставщик: Представительство компании Acer в Украине Цена: ориентировочно $1600

Оценка:

+ компактность/производительность

+ дизайн

+ эргономика

+ кард-ридер

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Михаил Черновой

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