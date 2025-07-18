UGREEN MagFlow 25W — первый павербанк с сертификацией Qi 2.2

Китайская компания UGREEN анонсировала MagFlow 25W — первый в мире портативный аккумулятор с официальной поддержкой стандарта Qi 2.2 от консорциума Wireless Power Consortium (WPC). Новый стандарт обеспечивает беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт, улучшенное магнитное выравнивание и снижение риска перегрева.

Qi 2.2 стал логичным развитием технологии безконтактной передачи энергии. Одним из ключевых новшеств стал более мощный магнитный массив, который позволяет точнее выравнивать зарядное поле по принципу MPP (Magnetic Power Profile). Это повышает эффективность передачи енергії, предотвращает перегрев и снижает потери при зарядке, особенно при использовании чехлов с магнитной фиксацией.

Модель UGREEN MagFlow 25W совместима с устройствами Apple, включая серию iPhone начиная с 12-й, а также с другими гаджетами, которые поддерживают Qi2 и выше. Кроме того, устройство официально поддерживает технологию MagSafe, что делает его универсальным аксессуаром для владельцев техники Apple.

Тем не менее, число смартфонов с поддержкой Qi 2.2 на рынке пока ограничено. Кроме iPhone, единственным подтверждённым совместимым устройством является HMD Skyline — новая модель на платформе HMD Global. Продажи UGREEN MagFlow 25W стартуют осенью 2025 года. Информации о цене и ёмкости аккумулятора пока нет.