UGREEN MagFlow 25W – перший павербанк із сертифікацією Qi 2.218.07.25
Китайська компанія UGREEN анонсувала MagFlow 25W — перший у світі портативний акумулятор із офіційною підтримкою стандарту Qi 2.2 від консорціуму Wireless Power Consortium (WPC). Новий стандарт забезпечує бездротову зарядку потужністю до 25 Вт, покращене магнітне вирівнювання та зниження ризику перегріву.
Qi 2.2 став логічним розвитком технології безконтактної передачі енергії. Одним із ключових нововведень став потужніший магнітний масив, який дозволяє точніше вирівнювати зарядне поле за принципом MPP (Magnetic Power Profile). Це підвищує ефективність передачі енергії, запобігає перегріву та знижує втрати при зарядці, особливо при використанні чохлів з магнітною фіксацією.
Модель UGREEN MagFlow 25W сумісна з пристроями Apple, включаючи серію iPhone починаючи з 12-ї, а також іншими гаджетами, які підтримують Qi2 і вище. Крім того, пристрій офіційно підтримує технологію MagSafe, що робить її універсальним аксесуаром для власників техніки Apple.
Тим не менш, кількість смартфонів з підтримкою Qi 2.2 на ринку поки що обмежена. Окрім iPhone, єдиним підтвердженим сумісним пристроєм є HMD Skyline – нова модель на платформі HMD Global. Продажі UGREEN MagFlow 25W стартують восени 2025 року. Інформації про ціну та ємність акумулятора поки немає.
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