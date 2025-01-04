Ученые показали рои микророботов выполняющих совместную работу как муравьи

Учёные Университета Ханьян в Сеуле разработали крошечных роботов-муравьёв, которые могут коллективно перемещать предметы и выполнять сложные задачи, подобно настоящим насекомым. Эти рои микророботов управляются с помощью магнитных полей и способны транспортировать объекты, очищать трубы и выполнять другие функции. Потенциальное применение таких технологий включает медицинские процедуры, например, минимально инвазивное лечение заблокированных артерий и точное перемещение биологических образцов.

Исследование, опубликованное в журнале Device, показывает, что микророботы обладают высокой адаптивностью и способны объединяться в структуры для выполнения задач. Рой из 1000 роботов, работающий совместно, сумел создать плот, который плавал по воде и перемещал таблетку весом, в 2000 раз превышающую массу одного робота. На суше рой смог транспортировать груз, в 350 раз тяжелее отдельного устройства, и успешно очистил трубки, напоминающие кровеносные сосуды.

Каждый робот имеет высоту 600 мкм и состоит из эпоксидного корпуса с ферромагнитными частицами неодима, железа и бора (NdFeB). Они реагируют на внешние магнитные поля, что позволяет им организовываться в различные конфигурации и взаимодействовать. Управление осуществляется вращением магнитов, создающих поле, заставляющее рой самособираться и двигаться.

Основное преимущество таких микророботов — простота производства и высокая эффективность при массовом изготовлении. Однако текущие модели зависят от внешнего магнитного контроля, что ограничивает их автономность в сложных средах, например, в артериях человека. Будущие исследования сосредоточатся на повышении автономности, улучшении обратной связи для управления движениями и точном контроле траекторий в реальном времени.