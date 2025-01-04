Вчені показали рої мікророботів, які виконують спільну роботу як мурахи

Вчені Університету Ханьян у Сеулі розробили крихітних роботів-мурах, які можуть колективно переміщати предмети та виконувати складні завдання, подібно до справжніх комах. Ці рої мікророботів керуються за допомогою магнітних полів та здатні транспортувати об’єкти, очищати труби та виконувати інші функції. Потенційне застосування таких технологій включає медичні процедури, наприклад мінімально інвазивне лікування заблокованих артерій і точне переміщення біологічних зразків.

Дослідження, опубліковане в журналі Device, показує, що мікророботи мають високу адаптивність і здатні об’єднуватися в структури для виконання завдань. Рой з 1000 роботів, що працює спільно, зумів створити пліт, який плавав по воді і переміщував таблетку вагою, що у 2000 разів перевищує масу одного робота. На суші рій зміг транспортувати вантаж, у 350 разів важчий за окремий пристрій, і успішно очистив трубки, що нагадують кровоносні судини.

Кожен робот має висоту 600 мкм і складається з епоксидного корпусу з феромагнітними частинками неодиму, заліза та бору (NdFeB). Вони реагують на зовнішні магнітні поля, що дозволяє їм організовуватися різні зміни і взаємодіяти. Управління здійснюється обертанням магнітів, що створюють поле, що змушує рій самозбиратися та рухатися.

Основна перевага таких мікророботів – простота виробництва та висока ефективність при масовому виготовленні. Однак поточні моделі залежать від зовнішнього магнітного контролю, що обмежує їхню автономність у складних середовищах, наприклад, в артеріях людини. і точний контроль траєкторій в реальному часі.