Ubisoft представила зрелищный трейлер Assassin’s Creed Shadows14.03.25
Ubisoft выпустила новый кинематографический трейлер Assassin’s Creed Shadows, посвященный союзу двух главных героев – Наоэ и Ясукэ. В ролике подчеркивается их объединение ради справедливости, а также напоминается о бонусном контенте для предзаказавших игру, который добавит около 10 часов геймплея.
Ранее разработчики представили 20-минутное видео с демонстрацией игрового процесса, где показали проникновение в замок и схватку с боссом за разных персонажей. Игровой мир реагирует на смену времен года, влияя на тактику сражений и скрытности. Ловкая Наоэ использует стиль ниндзя, лазает по стенам и скрывается в тени, в то время как мощный Ясукэ делает ставку на силу, владеет катаной и использует лук для бесшумных атак.
Assassin’s Creed Shadows выходит 20 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, впервые за долгие годы стартуя в Steam одновременно с другими платформами. В Украине стандартное издание доступно по цене 1999 грн, а Deluxe Edition – за 2599 грн.
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Ubisoft представила зрелищный трейлер Assassin’s Creed Shadows Assassin’s Creed игры
Assassin’s Creed Shadows выходит 20 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, впервые за долгие годы стартуя в Steam одновременно с другими платформами. В Украине стандартное издание доступно по цене 1999 грн, а Deluxe Edition – за 2599 грн.
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