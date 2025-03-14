Ubisoft представила видовищний трейлер Assassin’s Creed Shadows14.03.25
Ubisoft випустила новий кінематографічний трейлер Assassin Creed Shadows, присвячений союзу двох головних героїв – Наое і Ясуке. У ролику підкреслюється їхнє об’єднання заради справедливості, а також нагадується про бонусний контент для тих, хто замовив гру, який додасть близько 10 годин геймплею.
Раніше розробники представили 20-хвилинне відео з демонстрацією ігрового процесу, де показали проникнення в замок та сутичку з босом за різних персонажів. Ігровий світ реагує на зміну пір року, впливаючи на тактику битв та скритності. Спритна Наое використовує стиль ніндзя, лазить по стінах і ховається в тіні, тоді як потужний Ясуке робить ставку на силу, володіє катаною та використовує цибулю для безшумних атак.
Assassin’s Creed Shadows виходить 20 березня на PC, PlayStation 5 та Xbox Series, вперше за довгі роки стартуючи у Steam одночасно з іншими платформами. В Україні стандартне видання доступне за ціною 1999 грн., а Deluxe Edition – за 2599 грн.
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