TWS-наушники OPPO Enco Air 4 Pro уже в Украине: ANC, Bluetooth 5.4, IP55 за 4000 грн12.06.24
Компания OPPO анонсировала в Украине новые полностью беспроводные наушники Enco Air 4 Pro. Они имеют внутриканальную конструкцию и защиту по стандарту IP55, предлагаются в двух цветах: Moonlight White и Midnight Black. Наушники оснащены 12.4-мм драйверами и поддерживают Bluetooth 5.4. Устройство сертифицировано по стандарту Hi-Res Audio и поддерживает кодек LHDC 5.0, обеспечивая 360-градусное звучание.
OPPO Enco Air 4 Pro имеют тройной микрофон и функцию активного шумоподавления (ANC). Они поддерживают быстрое переключение между гаджетами, функцию Google Fast Pair и игровой режим с низкой задержкой звука (до 47 мс). Время работы от одного заряда составляет до 12 часов, а с использованием зарядного кейса этот показатель увеличивается до 44 часов.
Наушники OPPO Enco Air 4 Pro уже доступны в Украине по цене 3999 грн.
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TWS-наушники OPPO Enco Air 4 Pro уже в Украине: ANC, Bluetooth 5.4, IP55 за 4000 грнBluetooth Oppo наушники события в Украине
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