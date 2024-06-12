TWS-навушники OPPO Enco Air 4 Pro вже в Україні: ANC, Bluetooth 5.4, IP55 за 4000 грн

Компанія OPPO анонсувала в Україні нові бездротові навушники Enco Air 4 Pro. Вони мають внутрішньоканальну конструкцію та захист за стандартом IP55, пропонуються у двох кольорах: Moonlight White та Midnight Black. Навушники оснащені 12.4-мм драйверами та підтримують Bluetooth 5.4. Пристрій сертифікований за стандартом Hi-Res Audio та підтримує кодек LHDC 5.0, забезпечуючи 360-градусне звучання.

OPPO Enco Air 4 Pro мають потрійний мікрофон та функцію активного шумоподавлення (ANC). Вони підтримують швидке перемикання між гаджетами, функцію Google Fast Pair та ігровий режим із низькою затримкою звуку (до 47 мс). Час роботи від одного заряду становить до 12 годин, а з використанням зарядного кейсу цей показник збільшується до 44 годин.

Навушники OPPO Enco Air 4 Pro доступні в Україні за ціною 3999 грн.