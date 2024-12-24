Twitter/X станет дороже. Подписка Premium Plus будет стоить $22 в Украине24.12.24
С 21 декабря Twitter (X) повысил стоимость подписки Premium Plus почти на 40%. В Украине цена составляет $22 в месяц и $229 в год вместо прежних $16 и $168. Повышение затронуло и другие страны: 21 евро в Европе, 26 канадских долларов в Канаде, 35 австралийских долларов в Австралии и 17 фунтов стерлингов в Великобритании.
Новые цены применяются для новых пользователей сразу, а для действующих подписчиков — с 20 января 2025 года. Стоимость базовой Premium-подписки пока не изменилась. Владельцы Premium Plus получат дополнительные функции, включая инструмент мониторинга тенденций Radar и повышенные лимиты на использование Grok AI. Twitter объясняет повышение цен увеличением выплат создателям контента.
Илон Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда в 2022 году, планируя трансформировать платформу в сервис под названием X с акцентом на «свободу слова». Однако эта трансформация столкнулась с множеством проблем. Введение новых функций сопровождалось ошибками, а запуск платной подписки привел к росту числа фейковых аккаунтов и троллей. Эти события, наряду с противоречивыми заявлениями Маска, вызвали недовольство среди крупных рекламодателей, включая Apple и Disney, которые покинули платформу.
Согласно последним данным Fidelity Investments, оценка X упала на 79% с момента приобретения. Если изначальная стоимость компании составляла $44 миллиарда, то теперь она оценивается в примерно $9,4 миллиарда. Fidelity, инвестировавшая $19,66 млн через Blue Chip Fund при покупке Twitter, теперь оценивает свою долю в соцсети всего в $4,19 миллиона, что свидетельствует о значительном снижении стоимости компании.
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