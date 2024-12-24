Twitter/X стане дорожчим. Передплата Premium Plus коштуватиме $22 в Україні24.12.24
З 21 грудня Twitter (X) підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40%. В Україні ціна становить $22 на місяць і $229 на рік замість колишніх $16 та $168. Підвищення торкнулося й інших країн: 21 євро в Європі, 26 канадських доларів у Канаді, 35 австралійських доларів в Австралії та 17 фунтів стерлінгів у Великій Британії.
Нові ціни застосовуються для нових користувачів відразу, а для чинних передплатників з 20 січня 2025 року. Вартість базової Premium-підписки поки що не змінилася. Власники Premium Plus отримають додаткові функції, включаючи інструмент моніторингу тенденцій Radar та підвищені ліміти використання Grok AI. Twitter пояснює підвищення цін збільшенням виплат творцям контенту.
Ілон Маск придбав Twitter за $44 мільярди у 2022 році, плануючи трансформувати платформу в сервіс під назвою X з акцентом на «свободу слова». Однак ця трансформація зіткнулася з багатьма проблемами. Введення нових функцій супроводжувалося помилками, а запуск платної підписки призвів до зростання кількості фейкових акаунтів та тролів. Ці події, поряд із суперечливими заявами Маска, викликали невдоволення серед великих рекламодавців, включаючи Apple та Disney, які покинули платформу.
Згідно з останніми даними Fidelity Investments, оцінка X впала на 79% з моменту придбання. Якщо початкова вартість компанії становила $44 мільярди, то тепер вона оцінюється приблизно в $9,4 мільярда. Fidelity, яка інвестувала $19,66 млн через Blue Chip Fund при покупці Twitter, тепер оцінює свою частку в соцмережі всього в $4,19 мільйона, що свідчить про значне зниження вартості компанії.
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З 21 грудня Twitter (X) підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40%. В Україні ціна складає $22 на місяць і $229 на рік замість колишніх $16 та $168
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