Twitch добавляет вертикальный просмотр видео

На конференции TwitchCon Europe платформа Twitch представила серию обновлений, направленных на улучшение пользовательского опыта как для зрителей, так и для стримеров. Обновления затронут форматы трансляций, качество изображения и удобство просмотра.

Что нового

Вертикальный режим трансляции игр



Twitch расширяет формат стриминга: теперь геймеры смогут вести трансляции в вертикальной ориентации, аналогично популярным форматам в TikTok и Instagram. Ранее такой режим применялся лишь к коротким клипам и IRL-стримам, но теперь станет доступен и для игровых трансляций.

При этом Twitch позволит одновременное вещание в горизонтальном и вертикальном форматах, а зрители смогут выбрать предпочтительный вид просмотра. Функция будет тестироваться на ограниченном числе каналов уже этим летом.

Поддержка качества 1440p (2K)



Платформа начнёт внедрение разрешения 1440p с использованием кодека HEVC, который обеспечивает лучшее изображение при меньшей нагрузке на интернет-соединение. На старте возможность доступна в открытом бета-тесте для партнёров и аффилиатов, а технология Enhanced Broadcasting автоматически подберёт подходящее разрешение для зрителя в зависимости от его подключения.

Перемотка трансляций (rewind)



Одна из самых ожидаемых функций — возможность перемотки стрима. Если вы пропустили важный момент, скоро появится опция вернуться назад и пересмотреть. Функция также стартует в тестовом режиме летом.

Что дальше

Все новые возможности пройдут стадию ограниченного тестирования, после чего станут доступны более широкой аудитории. Twitch делает ставку на гибкость форматов и качество просмотра, чтобы оставаться конкурентоспособной платформой в условиях растущей популярности вертикального видеоконтента.

Twitch объявила о запуске своего нового канала «Discovery». Новая функция позволяет быстро пролистывать короткие видеофрагменты и искать новых стримеров. Говорится, что с помощью новой опции, малые и средние стримеры имеют больше возможностей привлечь внимание новых зрителей.

Новая лента содержит две основные вкладки: прямые трансляции и клипы. Первая отображает как прямые эфиры от уже известных стримеров, так и трансляции, которые, по мнению Twitch, могут понравиться пользователям. Вторая вкладка, «клипы», показывает самые интересные моменты от стримеров, даже когда они не в эфире.

Для того чтобы лучше настроить отображение контента в ленте, пользователи могут нажимать кнопки «Нравится» или «Не нравится» во время просмотра видео. Это помогает платформе адаптироваться к предпочтениям зрителей.