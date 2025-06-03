Twitch додає вертикальний перегляд відео03.06.25
На конференції TwitchCon Europe платформа Twitch представила серію оновлень, спрямованих на поліпшення досвіду користувача як для глядачів, так і для стримерів. Оновлення торкнуться форматів трансляцій, якість зображення та зручність перегляду.
Що нового
Вертикальний режим трансляції ігор
Twitch розширює формат стрімінгу: тепер геймери зможуть вести трансляції у вертикальній орієнтації, аналогічно популярним форматам у TikTok та Instagram. Раніше такий режим застосовувався лише до коротких кліпів та IRL-стриму, але тепер стане доступним і для ігрових трансляцій.
При цьому Twitch дозволить одночасне мовлення у горизонтальному та вертикальному форматах, а глядачі зможуть вибрати кращий вид перегляду. Функція тестуватиметься на обмеженій кількості каналів вже цього літа.
Підтримка якості 1440p (2K)
Платформа почне впровадження роздільної здатності 1440p з використанням кодека HEVC, який забезпечує краще зображення при меншому навантаженні на інтернет-з’єднання. На старті можливість доступна у відкритому бета-тесті для партнерів та афіліатів, а технологія Enhanced Broadcasting автоматично підбере відповідний дозвіл для глядача залежно від його підключення.
Перемотування трансляцій (rewind)
Одна з найочікуваніших функцій – можливість перемотування стриму. Якщо ви пропустили важливий момент, незабаром з’явиться опція повернутись назад і переглянути. Функція також стартує у тестовому режимі влітку.
Що далі
Всі нові можливості пройдуть стадію обмеженого тестування, після чого стануть доступнішими для більш широкої аудиторії. Twitch робить ставку на гнучкість форматів і якість перегляду, щоб залишатися конкурентоспроможною платформою в умовах популярності вертикального відеоконтенту.
Twitch оголосила про запуск свого нового каналу Discovery. Нова функція дозволяє швидко перегортати короткі відеофрагменти та шукати нових стримерів. Говориться, що за допомогою нової опції, малі та середні стримери мають більше можливостей привернути увагу нових глядачів.
Нова стрічка містить дві основні вкладки: прямі трансляції та кліпи. Перша відображає як прямі ефіри від відомих стримерів, так і трансляції, які, на думку Twitch, можуть сподобатися користувачам. Друга вкладка, “кліпи”, показує найцікавіші моменти від стримерів, навіть коли вони не в ефірі.
Для того, щоб краще налаштувати відображення контенту у стрічці, користувачі можуть натискати кнопки «Подобається» або «Не подобається» під час перегляду відео. Це допомагає платформі адаптуватися до уподобань глядачів.
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