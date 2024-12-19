Турция со своей Baykar занимает 65 % мирового рынка беспилотников19.12.24
Турция утвердилась как мировой лидер в производстве и экспорте беспилотников, заняв в 2024 году 65% мирового рынка благодаря своей компании Baykar. Основной вклад в успех компании внесли её передовые разработки, включая дроны Bayraktar TB2 и Akıncı, которые стали важными элементами современной военной тактики во многих странах.
Компания Baykar уже три года удерживает звание крупнейшего производителя беспилотников в мире, опережая ближайшего американского конкурента в три раза. Флагманский продукт компании — Bayraktar TB2 — получил широкую известность благодаря своей эффективности в военных конфликтах, включая успешное применение Украиной в начале полномасштабного вторжения России. Этот дрон называют «самым экспортируемым боевым беспилотником в мире».
В 2023 году экспорт компании достиг 90% её доходов, что составило 1,8 миллиарда долларов — на 600 миллионов больше, чем в 2022 году. Продукция Baykar поставляется в 34 страны для TB2 и в 10 стран для тяжёлых дронов Akıncı. Совокупный экспорт оборонной продукции Турции в 2023 году достиг рекордных 5,5 миллиардов долларов, из которых треть приходится на беспилотники.
- Kızılelma: беспилотный истребитель, совершивший первый полёт в 2022 году и недавно запущенный в массовое производство.
- Bayraktar TB3: новый дрон, предназначенный для использования на военных кораблях с короткой взлетной полосой. Он успешно совершил взлет и посадку на таком судне.
- Развитие технологий беспилотников позволяет компании поддерживать высокий темп инноваций и оставаться на передовой в отрасли.
Турецкие беспилотники стали важным экспортным продуктом и мощным инструментом дипломатии, укрепляя позиции страны на международной арене.
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Основной вклад в успех турецкой Baykar внесли её передовые разработки, включая дроны Bayraktar TB2 и Akıncı, которые стали важными элементами современной военной тактики во многих странах.
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