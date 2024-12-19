Туреччина зі своєю Baykar займає 65% світового ринку безпілотників19.12.24
Туреччина утвердилася як світовий лідер у виробництві та експорті безпілотників, зайнявши у 2024 році 65% світового ринку завдяки своїй компанії Baykar. Основний внесок в успіх компанії зробили її передові розробки, включаючи дрони Bayraktar TB2 та Akıncı, які стали важливими елементами сучасної військової тактики у багатьох країнах.
Компанія Baykar вже три роки утримує звання найбільшого виробника безпілотників у світі, випереджаючи найближчого американського конкурента втричі. Флагманський продукт компанії — Bayraktar TB2 — набув широкої популярності завдяки своїй ефективності у військових конфліктах, включаючи успішне застосування Україною на початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей дрон називають “бойовим безпілотником у світі, що найбільш експортується”.
2023 року експорт компанії досяг 90% її доходів, що склало 1,8 мільярда доларів — на 600 мільйонів більше, ніж 2022 року. Продукція Baykar поставляється до 34 країн для TB2 і до 10 країн для важких дронів Akıncı. Сукупний експорт оборонної продукції Туреччини в 2023 році досяг рекордних 5,5 мільярда доларів, з яких третина припадає на безпілотники.
- Kızılelma: безпілотний винищувач, який здійснив перший політ у 2022 році і нещодавно запущений у масове виробництво.
- Bayraktar TB3: новий дрон, призначений для використання на військових кораблях із короткою злітною смугою. Він успішно здійснив зліт і посадку на такому судні.
- Розвиток технологій безпілотників дозволяє компанії підтримувати високий темп інновацій та залишатися на передовій галузі.
Турецькі безпілотники стали важливим експортним продуктом та потужним інструментом дипломатії, зміцнюючи позиції країни на міжнародній арені.
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