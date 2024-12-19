Туреччина зі своєю Baykar займає 65% світового ринку безпілотників

Туреччина утвердилася як світовий лідер у виробництві та експорті безпілотників, зайнявши у 2024 році 65% світового ринку завдяки своїй компанії Baykar. Основний внесок в успіх компанії зробили її передові розробки, включаючи дрони Bayraktar TB2 та Akıncı, які стали важливими елементами сучасної військової тактики у багатьох країнах.

Компанія Baykar вже три роки утримує звання найбільшого виробника безпілотників у світі, випереджаючи найближчого американського конкурента втричі. Флагманський продукт компанії — Bayraktar TB2 — набув широкої популярності завдяки своїй ефективності у військових конфліктах, включаючи успішне застосування Україною на початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей дрон називають “бойовим безпілотником у світі, що найбільш експортується”.

2023 року експорт компанії досяг 90% її доходів, що склало 1,8 мільярда доларів — на 600 мільйонів більше, ніж 2022 року. Продукція Baykar поставляється до 34 країн для TB2 і до 10 країн для важких дронів Akıncı. Сукупний експорт оборонної продукції Туреччини в 2023 році досяг рекордних 5,5 мільярда доларів, з яких третина припадає на безпілотники.

Kızılelma: безпілотний винищувач, який здійснив перший політ у 2022 році і нещодавно запущений у масове виробництво.

Bayraktar TB3: новий дрон, призначений для використання на військових кораблях із короткою злітною смугою. Він успішно здійснив зліт і посадку на такому судні.

Розвиток технологій безпілотників дозволяє компанії підтримувати високий темп інновацій та залишатися на передовій галузі.

Турецькі безпілотники стали важливим експортним продуктом та потужним інструментом дипломатії, зміцнюючи позиції країни на міжнародній арені.