TSMC теперь имеет капитализацию в триллион долларов благодаря процессорам для систем искусственного интеллекта.15.07.24
На днях рыночная стоимость тайваньского производителя полупроводников TSMC пробила отметку в один триллион долларов. Хотя стоимость акций немного снизилась, капитализация компании чуть уменьшилась, это событие все равно является знаковым для индустрии. TSMC остается ведущим производителем чипов для таких гигантов, как Apple, AMD, Broadcom, Intel, Nvidia и Qualcomm, зачастую не оставляя заказчикам альтернатив. Конкуренты, такие как Intel Foundry и Samsung Foundry, пока не могут обеспечить сопоставимое качество передовых техпроцессов и объемы производства, которые может предложить тайваньский гигант.
Основной рост капитализации TSMC связан с увеличением производства процессоров для искусственного интеллекта. Аналитики предполагают, что акции TSMC продолжат рост после публикации финансовых итогов второго квартала 2024 года, ожидаемых в этом месяце. Это связано как с растущим спросом на чипы для ИИ, так и с увеличением заказов от Apple, AMD и Intel на производство новых процессоров. Таким образом, в ближайшее время TSMC может прочно закрепиться в списке компаний с капитализацией в триллион долларов.
На данный момент главным бенефициаром бума ИИ остается Nvidia. Год назад капитализация компании достигла триллиона долларов, а в этом году Nvidia даже на время стала самой дорогой публичной компанией мира с капитализацией в 3,3 триллиона долларов. Сейчас Apple вновь заняла первое место, но очевидно, что Nvidia и TSMC будут и дальше укреплять свои финансовые позиции.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Новый смартфон Oppo Reno12 Pro со свежим процессором и набором актуальных функций уже можно купить в Украине. Расскажем, чем может быть интересен этот флагман
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
TSMC теперь имеет капитализацию в триллион долларов благодаря процессорам для систем искусственного интеллекта.бизнес искусственный интеллект процессор
Аналитики предполагают, что акции TSMC продолжат рост после публикации финансовых итогов второго квартала 2024 года, ожидаемых в этом месяце.
Раскладной смартфон Honor Magic Vs3 получил Snapdragon 8 Gen 2, батарею 5000 мАч и спутниковую связьHonor Qualcomm Андроид смартфон
Раскладной смартфон Honor Magic Vs3 немного толще модели Magic V3 и все равно он остается одним из самых тонких устройств на рынке. Он доступен в цветах Velvet Black, Qilian Snow и Tundra Green