TSMC теперь имеет капитализацию в триллион долларов благодаря процессорам для систем искусственного интеллекта.

На днях рыночная стоимость тайваньского производителя полупроводников TSMC пробила отметку в один триллион долларов. Хотя стоимость акций немного снизилась, капитализация компании чуть уменьшилась, это событие все равно является знаковым для индустрии. TSMC остается ведущим производителем чипов для таких гигантов, как Apple, AMD, Broadcom, Intel, Nvidia и Qualcomm, зачастую не оставляя заказчикам альтернатив. Конкуренты, такие как Intel Foundry и Samsung Foundry, пока не могут обеспечить сопоставимое качество передовых техпроцессов и объемы производства, которые может предложить тайваньский гигант.

Основной рост капитализации TSMC связан с увеличением производства процессоров для искусственного интеллекта. Аналитики предполагают, что акции TSMC продолжат рост после публикации финансовых итогов второго квартала 2024 года, ожидаемых в этом месяце. Это связано как с растущим спросом на чипы для ИИ, так и с увеличением заказов от Apple, AMD и Intel на производство новых процессоров. Таким образом, в ближайшее время TSMC может прочно закрепиться в списке компаний с капитализацией в триллион долларов.

На данный момент главным бенефициаром бума ИИ остается Nvidia. Год назад капитализация компании достигла триллиона долларов, а в этом году Nvidia даже на время стала самой дорогой публичной компанией мира с капитализацией в 3,3 триллиона долларов. Сейчас Apple вновь заняла первое место, но очевидно, что Nvidia и TSMC будут и дальше укреплять свои финансовые позиции.