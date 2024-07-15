TSMC тепер має капіталізацію в трильйон доларів завдяки процесорам для систем штучного інтелекту15.07.24
Цими днями ринкова вартість тайванського виробника напівпровідників TSMC пробила позначку в один трильйон доларів. Хоча вартість акцій трохи знизилася, капіталізація компанії трохи поменшала, ця подія все одно є знаковою для індустрії. TSMC залишається провідним виробником чіпів для таких гігантів, як Apple, AMD, Broadcom, Intel, Nvidia та Qualcomm, часто не залишаючи замовникам альтернатив. Конкуренти, такі як Intel Foundry та Samsung Foundry, поки що не можуть забезпечити порівнянну якість передових техпроцесів та обсяги виробництва, які може запропонувати тайванський гігант.
Основне зростання капіталізації TSMC пов’язане зі збільшенням виробництва процесорів для штучного інтелекту. Аналітики припускають, що акції TSMC продовжать зростання після публікації фінансових підсумків другого кварталу 2024 року, які очікуються цього місяця. Це пов’язано як з попитом, що зростає, на чіпи для ІІ, так і зі збільшенням замовлень від Apple, AMD і Intel на виробництво нових процесорів. Таким чином, найближчим часом TSMC може міцно закріпитися у списку компаній із капіталізацією у трильйон доларів.
На даний момент головним бенефіціаром буму ІІ залишається Nvidia. Рік тому капіталізація компанії досягла трильйона доларів, а цього року Nvidia навіть на якийсь час стала найдорожчою публічною компанією світу з капіталізацією в 3,3 трильйона доларів. Зараз Apple знову посіла перше місце, але очевидно, що Nvidia і TSMC і надалі зміцнюватимуть свої фінансові позиції.
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