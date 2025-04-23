TSMC будет производить треть своих передовых чипов в США23.04.25
Один из ведущих производителей полупроводников в мире – тайваньская компания TSMC – сообщила, что после запуска всех шести заводов в Финиксе, штат Аризона, на них будет производиться до 30% ее самых современных чипов. Об этом генеральный директор компании С. С. Вэй заявил во время квартального отчета перед инвесторами, сообщает Axios.
По словам Вея, американский проект должен стать основой независимого и передового производства, которое будет играть ключевую роль в развитии экономики США, ориентированной на искусственный интеллект. В то же время размещение мощностей за пределами Тайваня позволит снизить риски, связанные с геополитическим напряжением в регионе.
Общий объем инвестиций в этот проект составит $165 млрд. Первый завод компания уже запустила в конце 2024 года, второй готов к работе, а строительство третьего, где будут внедряться новейшие технологии, планируют начать до конца 2025-го.
В будущем компания планирует открыть еще три завода, два центра по расширенной упаковке чипов и крупный исследовательский центр. Точные даты реализации следующих этапов не озвучиваются.
Активность TSMC в США вписывается в более широкую глобальную тенденцию — перенос высокотехнологичного производства ближе к основным рынкам потребления. Такой шаг также усиливает позиции Штатов по технологическому противостоянию с Китаем.
Отдельно Вэй прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве с Intel, отметив, что компания не проводит переговоров ни по совместным предприятиям, ни по обмену технологиями.
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