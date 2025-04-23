TSMC вироблятиме третину своїх передових чіпів у США

Один із провідних виробників напівпровідників у світі – тайванська компанія TSMC – повідомила, що після запуску всіх шести заводів у Фініксі, штат Арізона, на них буде вироблятися до 30% її найсучасніших чіпів. Про це генеральний директор компанії С. С. Вей заявив під час квартального звіту перед інвесторами.

За словами Вея, американський проект має стати основою незалежного та передового виробництва, яке відіграватиме ключову роль у розвитку економіки США, орієнтованої на штучний інтелект.

Загальний обсяг інвестицій у цей проект становитиме $165 млрд. Перший завод компанія вже запустила наприкінці 2024 року, другий готовий до роботи, а будівництво третього, де впроваджуватимуться новітні технології, планують розпочати до кінця 2025-го.

У майбутньому компанія планує відкрити ще три заводи, два центри розширеної упаковки чіпів і великий дослідницький центр. Точні дати реалізації наступних етапів не озвучуються.

Активність TSMC в США вписується в більш широку глобальну тенденцію — перенесення високотехнологічного виробництва ближче до основних ринків споживання.

Окремо Вей прокоментував інформацію про можливу співпрацю з Intel, зазначивши, що компанія не проводить переговорів ні щодо спільних підприємств, ні щодо обміну технологіями.